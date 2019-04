Českého miliardáře zaujal Iron Man nad Vltavou. Možná si oblek koupím, říká Dospiva

Spolumajitel investiční skupiny Penta Marek Dospiva je milovníkem adrenalinových sportů a rychlých aut. Teď k nim možná přidá i létající oblek Gravity. V tom se v úterý nad Vltavou okolo pražského Slovanského ostrova proletěl jeho tvůrce Richard Browning a Dospiva byl u toho.

Browning se z ostrova vznesl a dvakrát proletěl mezi pilíři blízkého mostu Legií. Při druhém průletu se přitom vznesl až k jeho zábradlí, aby se pozdravil s lidmi, kteří na mostě stáli. Online deník Aktuálně.cz si přitom na videozáznamu akce všiml, že jedním z diváků na mostě byl právě Dospiva, jeden z nejbohatších Čechů, jehož osobní jmění se odhaduje na 22 miliard korun.

Podnikatel redakci potvrdil, že letu britského vynálezce, jemuž se ve světě přezdívá skutečný Iron Man, přihlížel. "Jeho oblek bych si chtěl koupit. S Richardem Browningem jsem se ale domluvil, že za ním do sídla jeho firmy u Londýna přijedu a nejdřív si to sám zkusím. Ať sám posoudí, jestli na to nám," napsal Aktuálně.cz v textové zprávě Dospiva. Browning v Praze vystoupil na konferenci organizace Singularity University, kterou sponzorovala Dospivova Penta.



Létající oblek Gravity jeho autor Browning poprvé na veřejnosti předvedl na jaře roku 2017. V listopadu téhož roku se mu podařilo dosáhnout zápisu do Guinnessovy knihy rekordů. Stal se nejrychlejším člověkem ovládajícím létající oblek, když letěl rychlostí 51,53 kilometru za hodinu. Oděv sestává z pěti drobných proudových motorů - dva páry jsou umístěné na rukou, jedna tryska pak na zádech.

Dohromady mají výkon přes tisíc koní. "Motory spálí hodně paliva, až čtyři litry směsi dieselu a kerosinu za minutu. Obvykle máme v nádržích 10 až 12 litrů, které vám vydrží na několik minut," popsal v rozhovoru pro Aktuálně.cz létající Brit. Dodal, že s oblekem lze vyletět až do výšky 3,6 kilometrů, z bezpečnostních důvodů s ním ovšem létá jen desítky metrů nad zemí.

Browningova firma se živí převážně z honorářů za předvádění svého jet packu, jak se létajícím oblekům v angličtině říká. "Organizátoři akcí nám obvykle za výstup platí asi 50 tisíc dolarů (1,2 milionu korun)," uvádí Browning. Gravity ale tryskový oděv nabízí také k prodeji na britském e-shopu Selfridges.com.

Tam oblek stojí 340 tisíc liber, tedy 10,2 milionů korun. Podle Browninga společnost příliš nesází na to, že by se prodej těchto speciálních létacích prostředků stal masovou záležitostí. Zatím se prodaly jen dva takové obleky. Jeden měl zakoupit nejmenovaný japonský miliardář, druhý putoval k zákazníkovi do New Yorku.

Devětačtyřicetiletý spolumajitel Penty, pod niž spadá výrobce letadel Aero Vodochody či síť lékáren Dr. Max, je známým milovníkem adrenalinových zážitků. Podle časopisu Forbes má v garáži sportovní kabriolet Maserati GranCabrio, vedle toho se má zabývat lyžování ve volném terénu ("freeride") či jetsurfingu. To je surf se zabudovaným motorem, s kterým se může jezdec po vodní hladině prohánět až rychlostí 55 kilometrů v hodině.

Video: Vzneste se nad Vltavu jako Iron Man. Unikátní záběry z kamery na přilbě