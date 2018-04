České trolejbusy se v Maďarsku osvědčily. Budapeští se budou prohánět další plzeňské vozy

před 1 hodinou

Budapešť si objednala další trolejbusy za stovky milionů korun od společnosti Škoda Electric. Vozy využívají k jízdě baterie.

Plzeň - Plzeňská Škoda Electric vyveze do Budapešti po předchozí dodávce trolejbusů 21 dalších vozů. Cenu zakázky firma neuvedla, ale měla by se pohybovat kolem několika stovek milionů korun. První vozy tam budou na konci letošního roku, poslední do poloviny roku 2019, řekl mluvčí mateřské Škody Transportation Michal Tobrman.

"Dopravní podnik v Budapešti je s našimi trolejbusy spokojen, a proto objednal dalších deset dvanáctimetrových a jedenácti osmnáctimetrových trolejbusů z platné rámcové smlouvy," uvedl Kuch.

Kontrakt naváže na dodávku 36 trolejbusů, jejichž cena byla zhruba 520 milionů korun, na další desítky vozů má firma opci. Kompletní projekt počítá až se 108 novými trolejbusy, jejichž nákup má podpořit EU, maďarská vláda a město Budapešť.



"Zákazník tedy může v následujících letech uplatnit opci na dalších až 72 trolejbusů, celková hodnota kontraktu tak může být až 1,7 miliardy korun," uvedl při předání prvních vozů v září 2015 obchodní manažer Pavel Kuch.

Škoda Electric uspěla s modelem vozidla, který využívá jízdu na baterie a na části tratí bez vedení slouží jako elektrobus. Řidič přepne na bateriový pohon a může ujet několik kilometrů. Výhodou řešení je možnost dobíjet baterií za jízdy na troleji; není tedy zapotřebí žádná speciální dobíjecí infrastruktura.

"Maďarsko patří k našim tradičním teritoriím, vozy ze Škodovky jezdí třeba ve městě Szeged (Segedín). Šlo výhradně o vozy s bateriovým pohonem," uvedl Kuch. Další vozy jezdí v Debrecíně.

Nově objednaná vozidla využijí polskou karosérii Solaris Urbino čtvrté generace. Stejné jezdí v Žilině a vyrábí se ještě například do Českých Budějovic a Plzně. "Samozřejmostí je klimatizace prostor pro cestující a řidiče a moderní informační systém," řekl Kuch. Trolejbusy mají rovněž kamerový systém, který zajišťuje větší bezpečnost cestujících, a zařízení, které počítá váhu cestujících.

Škoda Transportation dodala za deset let do Maďarska produkty za více než pět miliard Kč. Před třemi lety úspěšně zakončila dodávku 31 tramvají pro město Miškovec a metra pro Budapešť.