České řidiče předražené léto nečeká. Benzin a nafta zlevňují nejvíce od začátku roku

Pohonné hmoty v uplynulém týdnu dál zlevnily. Cena benzinu klesla od minulé středy o 27 haléřů na 33,28 koruny za litr a nafta zlevnila v průměru o 18 haléřů na 32,35 koruny za litr. Vyplývá to z údajů firmy CCS, která ceny sleduje. Paliva přitom v Česku od poloviny února zdražovala, výraznější růst cen se zastavil na začátku června.

Pohonné hmoty citelně zlevňují - nejvýrazněji od začátku letošního roku, upozorňují analytici. Naposledy se totiž srovnatelným tempem propadaly letos počátkem ledna.

Nejdražší Natural 95 tankují řidiči stále na Vysočině, kde vyjde litr na 33,83 koruny. Poté následuje Praha s průměrnou cenou 33,74 Kč/l. Nafta zůstává nejdražší v metropoli, benzinové stanice ji nabízejí v průměru za 33,06 Kč/l. V ostatních regionech Česka platí motoristé za diesel méně než 33 korun za litr.

Naopak nejlevněji vyjdou pohonné hmoty v Jihočeském kraji, kde benzin řidiči kupují v průměru za 32,88 Kč/l a naftu za 31,83 Kč/l. V žádném jiném regionu litr benzinu nestojí méně než 33 korun. Nafta je pod 32 korunami za litr ještě v Karlovarském a Ústeckém kraji.

Pokles cen by měl pokračovat i v dalším týdnu. "Ceny pohonných hmot na čerpacích stanicích v České republice se zpožděním reagují na pokles ceny ropy na světových trzích. K nižším cenám rovněž pomáhá vyřešení problému se znečištěnou ruskou ropou," uvádí analytik BH Securities Štěpán Křeček. Ropa Brent od konce května oslabila zhruba o desetinu.

Ceny ropy tlačí dolů nejen mezinárodní obchodní napětí, ale též slábnoucí dolar.

"Obchodníci s ropou nyní vyčkávají, jak dopadnou dvě klíčová setkání. Prvním z nich bude příští týden summit skupiny zemí G20 v Japonsku. Americký prezident Donald Trump se tam setká se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem. Trhy do této schůzky vkládají naději, že by mohla znamenat zmírnění vyhrocené situace v obchodních a ekonomických vztazích dvou největších světových ekonomik. Pozitivní vyznění schůzky by povzbudilo ceny ropy a během července by tak mohlo zakončit současný pokles cen pohonných hmot v ČR," vysvětluje ekonom společnosti Czech Fund Lukáš Kovanda.

Záležet na výsledku vrcholné schůzky kartelu OPEC a dalších klíčových světových těžařů v čele s Ruskem ve Vídni. "Pokud vídeňský summit skončí nejednoznačně a pokud tak skončí i Trumpova schůzka se Si Ťin-pchingem, což oboje rozhodně nelze vyloučit, cena ropy během července bude zlevňovat citelně pod své současné úrovně. V korunovém vyjádření by ke zlevnění pomohl slábnoucí dolar. Existuje značná pravděpodobnost, že pohonné hmoty v ČR budou přes léto ještě znatelně levnější než nyní," dodává Kovanda.