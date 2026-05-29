České ekonomice se daří, ČSÚ zlepšil odhad růstu v prvním kvartále

Česká ekonomika vzrostla v letošním prvním čtvrtletí meziročně o 2,2 procenta. Vyplývá to ze zpřesněného odhadu, který v pátek zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). O desetinu procentního bodu tak zlepšil svůj první odhad z konce dubna. Mezičtvrtletně byl hrubý domácí produkt (HDP) vyšší o 0,2 procenta.
Meziroční růst HDP byl podpořen zejména vyššími výdaji na konečnou spotřebu, zvýšily se o 2,9 procenta. Tvorba hrubého fixního kapitálu pak vzrostla o 7,3 procenta. Negativní vliv naopak měla změna stavu zásob a saldo zahraničního obchodu, které se snížilo o 16,7 miliardy na 114,7 miliardy korun. Vývoz vzrostl meziročně o 5,8 procenta, dovoz o 8,2 procenta, uvádí statistici.
Mezičtvrtletní vývoj na straně poptávky podpořila tvorba hrubého fixního kapitálu a změna stavu zásob. „Negativní vliv měly celkové výdaje na konečnou spotřebu a saldo zahraničního obchodu,“ uvedl ředitel odboru národních účtů ČSÚ Vladimír Kermiet.
Hrubá přidaná hodnota (HPH), tedy rozdíl mezi produkcí zboží a služeb a náklady na produkci, se meziročně zvýšila o 2,1 procenta. Její růst ovlivnil zejména průmysl, obchod, doprava, ubytování, pohostinství a informační a komunikační činnosti. Podle statistiků se dařilo všem odvětvím národního hospodářství.
Celková zaměstnanost se v prvních třech měsících meziročně zvýšila o 1,1 procenta. Celkem bylo odpracováno o tři procenta hodin více než v prvním čtvrtletí 2025. Objem mzdových nákladů vzrostl téměř o devět procent.
