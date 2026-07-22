České dráhy zrušily tendr na až 90 nových vozů pro rychlost 230 kilometrů za hodinu

České dráhy (ČD) zrušily loni v srpnu vypsaný tendr na až 90 nových vagonů pro rychlost 230 kilometrů za hodinu. Předpokládaná hodnota zakázky byla kolem osmi miliard korun. Jediná nabídka, která do soutěže přišla, byla od konsorcia Siemens Mobility a Škoda Group, které nabídlo cenu 8,36 miliardy korun.
Vyplývá to ze ve středu zveřejněného dokumentu, ve kterém ale ČD důvod zrušení tendru neuvedly. Upozornil na to web Zdopravy.cz. Vyjádření Českých drah ČTK shání.
Veřejná zakázka byla vypsána na nákup až 90 vozů, které bude možné spojovat do jednotlivých vlaků. Mělo by jít o deset souprav o devíti vozech, které měly mít kapacitu přibližně 550 míst. ČD slibovaly závazně objednat minimálně 27 vagonů, další chtěly odebrat podle nabídnutých podmínek a potřeb. Poptávané vlaky chtěl dopravce využívat i na rychlostních tratích.
Vypsáním tendru reagoval dopravce podle tehdejšího vyjádření člena představenstva a náměstka generálního ředitele pro osobní dopravu Jiřího Ješety na pozitivní ohlasy na provoz vlaků ComfortJet. Ty má dopravce od stejného konsorcia, jaké se přihlásilo do nyní zrušeného tendru.
Celkem 20 devítivozových souprav ComfortJet objednaly ČD v roce 2021 za 12,5 miliardy korun. Tyto vozy dopravce nasazuje na mezinárodních spojích do Rakouska, Německa nebo Dánska.
ČD v letech 2022 až 2025 investovaly do obnovy a modernizace vozového parku celkem zhruba 60 miliard korun. Od roku 2022 pořídil dopravce přibližně 700 nových vozidel, čímž snížil průměrné stáří vlaků ze 34 na 31 let. Do roku 2035 plánuje podle dřívějších vyjádření průměrné stáří snížit na 20 let.
Skupina ČD loni hospodařila se ziskem 1,837 miliardy korun před zdaněním, v roce 2024 dosáhla zisku 1,262 miliardy. Loni ČD přepravily 168 milionů cestujících, meziročně o 800.000 méně. ČD jsou akciovou společností, jediným akcionářem je stát.
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