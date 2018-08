České dráhy vypsaly obří tendr na nové vozy pro regiony. 120 vlaků má stát 15 miliard

Dráhy počítají s objednávkou až 60 elektrických jednotek s kapacitou až 240 míst k sezení. Dalších 60 vlaků pro 120 cestujících by mělo být motorových.

Praha - České dráhy (ČD) vypsaly soutěž na 120 nových vlaků pro regionální linky. Celková hodnota dodávky by měla dosáhnout zhruba 14,8 miliardy korun. Dopravce to dnes uvedl ve své tiskové zprávě.

"Vypsání dalších soutěží spadá do našeho plánu nabídnout krajům v případě uzavření smluv na zajištění dopravní obslužnosti po roce 2019 co nejrychleji moderní, bezbariérové vlaky vybavené audiovizuálním informačním systémem nebo wifi připojením k internetu," vysvětlil důvod zakázky generální ředitel podniku Pavel Krtek.

Vítězný uchazeč má drahám dodat až 60 elektrických vlaků s kapacitou až 240 míst k sezení za zhruba 9,7 miliardy korun. Dalších 60 motoráků pro 120 cestujících by mělo stát kolem 5,1 miliardy korun.

Nové vlaky by měly být nízkopodlažní a klimatizované. Dopravce zároveň bude schopen v obou případech spojit vždy až tři jednotky do jednoho vlaku. Ve vlacích by neměly chybět dostatečně velké prostory pro umístění kočárků a jízdích kol ani dopňkové služby, jako jako jsou elektrické zásuvky pro napájení přenosné elektroniky či zásuvky 230 V pro dobíjení baterií elektrických invalidních vozíků.

"Počet vozů bude záviset na typu a výrobci který vyhraje, ale půjde nejméně o 300 vagónů, v případě jiného typu to může být i víc," doplnil tiskový mluvčí ČD Petr Šťáhlavský

Rámcové smlouvy uzavřené s vítězi umožní podle něj národnímu dopravci pružně reagovat na objednávku krajů při zajištění dopravní obslužnosti v regionech. Dopravce se objednávkou připravuje na otevírání železničního trhu.

Vedle této soutěže v současnosti vrcholí výroba devíti elektrických jednotek RegioPanter pro Plzeňský kraj, které budou uvedeny do provozu na přelomu letošního a budoucího roku. Nedávno státní dopravce objednal také 50 osobních vozů, které mají zajistit provoz na lince Praha - Brno - Bratislava - Budapešť.

V současnosti probíhají také soutěže na dodávku vlaků pro regionální spoje na Kladensku nebo v Moravskoslezském kraji.