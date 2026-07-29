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Ekonomika

České dráhy varují před vedry, mohou ovlivnit provoz na železnici

ČTK

Vysoké teploty mohou v nadcházejících dnech ovlivnit provoz na železnici, cestující by se na to měli připravit, upozornily České dráhy (ČD). Lidem proto doporučily, aby v případě možnosti vyráželi na cestu mimo nejteplejší část dne. Dopravce to ve středu uvedl v tiskové zprávě.

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Dopravce dále upozornil, že přestože je klimatizace ve většině dálkových vlaků a ve významné části regionálních spojů dopravce, při dlouhotrvajících tropických teplotách může dojít k jejímu přetížení nebo výpadku. (Ilustrační foto)Foto: Jakub Plíhal
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Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) Česko čeká v příštích dnech další vlna extrémních veder, teploty by mohly vystoupat ke 40 stupňům Celsia.

Cestující by se podle doporučení drah měli před cestou vybavit dostatkem tekutin a případně i pravidelně užívanými léky. Zároveň by měli sledovat aktuální informace o provozu, naleznou je například na webu Českých drah, v aplikaci Můj vlak nebo na síti X.

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Dopravce dále upozornil, že přestože je klimatizace ve většině dálkových vlaků a ve významné části regionálních spojů dopravce, při dlouhotrvajících tropických teplotách může dojít k jejímu přetížení nebo výpadku. Její účinnost snižuje delší otevření dveří ve stanicích nebo potřeba dočasného odpojení napájení z provozních důvodů. Klimatizace ve vlacích ČD standardně udržuje teplotu zhruba o šest až osm stupňů nižší, než je venku.

Klimatizací je vybavena i většina vozů dalších železničních dopravců. Pokud klimatizace ve vozech nefunguje, mají cestující v některých případech nárok na vrácení ceny jízdného či odškodnění.

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Poslední červnový víkend, kdy padaly teplotní rekordy, cestující několikrát uvázli ve vlaku bez klimatizace. Například na severu Německa zůstala kvůli poškození trakčního vedení stát souprava ČD, jejímž operátorem v Německu byl tamní dopravce Deutsche Bahn. Na cestě z Budapešti do Prahy podle serveru Novinky.cz zase uvázl vlak RegioJetu, ve kterém přestala fungovat klimatizace. V obou vlacích bylo několik set lidí, z nichž několik muselo být ošetřeno zdravotníky.

Ve čtvrtek podle ČHMÚ teploty překročí 35 stupňů Celsia, v pátek by pak na některých místech mohli lidé naměřit i 40 stupňů. O víkendu se podle meteorologů trochu ochladí, citelněji v Čechách, začátkem příštího týdne ale teploty podle nynějších modelů znovu překročí 35 stupňů. Také noci budou tropické, kdy teploty neklesnou pod 20 stupňů.

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Mimořádně horké počasí panovalo v zemi už koncem června. Tehdy poprvé v historii měření bylo v Česku víc než 41 stupňů. Nový teplotní rekord padl v Doksanech na Litoměřicku 28. června, kde naměřili 41,9 stupně Celsia.

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