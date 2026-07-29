České dráhy varují před vedry, mohou ovlivnit provoz na železnici

Vysoké teploty mohou v nadcházejících dnech ovlivnit provoz na železnici, cestující by se na to měli připravit, upozornily České dráhy (ČD). Lidem proto doporučily, aby v případě možnosti vyráželi na cestu mimo nejteplejší část dne. Dopravce to ve středu uvedl v tiskové zprávě.
Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) Česko čeká v příštích dnech další vlna extrémních veder, teploty by mohly vystoupat ke 40 stupňům Celsia.
Cestující by se podle doporučení drah měli před cestou vybavit dostatkem tekutin a případně i pravidelně užívanými léky. Zároveň by měli sledovat aktuální informace o provozu, naleznou je například na webu Českých drah, v aplikaci Můj vlak nebo na síti X.
Dopravce dále upozornil, že přestože je klimatizace ve většině dálkových vlaků a ve významné části regionálních spojů dopravce, při dlouhotrvajících tropických teplotách může dojít k jejímu přetížení nebo výpadku. Její účinnost snižuje delší otevření dveří ve stanicích nebo potřeba dočasného odpojení napájení z provozních důvodů. Klimatizace ve vlacích ČD standardně udržuje teplotu zhruba o šest až osm stupňů nižší, než je venku.
Klimatizací je vybavena i většina vozů dalších železničních dopravců. Pokud klimatizace ve vozech nefunguje, mají cestující v některých případech nárok na vrácení ceny jízdného či odškodnění.
Poslední červnový víkend, kdy padaly teplotní rekordy, cestující několikrát uvázli ve vlaku bez klimatizace. Například na severu Německa zůstala kvůli poškození trakčního vedení stát souprava ČD, jejímž operátorem v Německu byl tamní dopravce Deutsche Bahn. Na cestě z Budapešti do Prahy podle serveru Novinky.cz zase uvázl vlak RegioJetu, ve kterém přestala fungovat klimatizace. V obou vlacích bylo několik set lidí, z nichž několik muselo být ošetřeno zdravotníky.
Ve čtvrtek podle ČHMÚ teploty překročí 35 stupňů Celsia, v pátek by pak na některých místech mohli lidé naměřit i 40 stupňů. O víkendu se podle meteorologů trochu ochladí, citelněji v Čechách, začátkem příštího týdne ale teploty podle nynějších modelů znovu překročí 35 stupňů. Také noci budou tropické, kdy teploty neklesnou pod 20 stupňů.
Mimořádně horké počasí panovalo v zemi už koncem června. Tehdy poprvé v historii měření bylo v Česku víc než 41 stupňů. Nový teplotní rekord padl v Doksanech na Litoměřicku 28. června, kde naměřili 41,9 stupně Celsia.
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