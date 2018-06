České dráhy se připravují na nápor cestujících. Vlaky posílí na začátku prázdnin o tisíce míst

Také letos České dráhy přichystaly prázdninové Jízdenky na léto, které umožní za paušální cenu jeden nebo dva týdny cestování vlaky ČD po republice.

Praha - České dráhy (ČD) posílí na začátku prázdnin vlaky o několik tisíc míst k sezení. Rozšíří zejména spoje v pátek a sobotu. V příštím týdnu přidají do pravidelných vlaků posilové vozy kvůli Všesokolskému sletu v Praze, vypraví také dva zvláštní vlaky ze severní Moravy a z východních Čech. Dnes o tom informoval mluvčí ČD Petr Šťáhlavský.

Nejvíce posilových vozů bude na konci školního roku na tratích z Prahy na Moravu. Půjde hlavně o linky do Ostravy, na Valašsko a do Luhačovic. "Více vozů se ale objeví i v dalších frekventovaných směrech, hlavně z Prahy například do Českých Budějovic nebo do Chebu, a na Moravě z Brna do oblasti Jeseníků nebo mezi Brnem a Ostravou," uvedl mluvčí.

V tomto období se pravidelně zvyšuje poptávka až o několik desítek tisíc lidí, České dráhy tak přes posílení očekávají vysokou obsazenost některých spojů. Lidé by si proto měli jízdenky kou

pit včas, rezervovat si místa a případně naplánovat cesty mimo přepravní špičku, například na sobotu odpoledne nebo na neděli.

Také letos ČD přichystaly prázdninové Jízdenky na léto, které umožní za paušální cenu jeden nebo dva týdny prakticky libovolné cestování vlaky Českých drah po republice. Týdenní jízdenka je za 690 korun, čtrnáctidenní od 990 korun. Děti do 15 let tyto jízdenky pořídí za 390 a 590 korun.

Lidé se mohou o prázdninách zúčastnit rovněž zážitkových jízd historickými vozidly. "Zmínit lze například výletní vlaky "Králický Sněžník" ve východních Čechách, výletní vlaky do Lednice na jižní Moravě, zvláštní vlaky na Posázavském pacifiku nebo na Kolešovce, trati z Krupé do Kolešovic," sdělil mluvčí. Nostalgické jízdy jsou přichystány také na několika tratích v jižních Čechách včetně legendární Bechyňky.