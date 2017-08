České dráhy navýšily zisk na půl miliardy korun. Po letech vydělávají na osobní dopravě

před 23 minutami

Dopravci citelně pomohla silnější koruna i miliardy za prodaná nádraží. Drahám navíc dál přibývá cestujících, za pololetí jich bylo o 1,3 milionů víc než před rokem. Nákladní dopravě se naopak tolik nedaří, zisk ČD Cargo klesl kvůli zakázkám s menší marží.

Praha - Zisk Českých drah za první pololetí meziročně vzrostl téměř o třetinu na 537 milionů korun. Pomohly hlavně vlivy nesouvisející s dopravou, jako je kurz koruny nebo pokles investic. Svůj podíl ale měla i rostoucí přeprava cestujících.

Firmě se podařilo po letech ztrát dostat podle mezinárodních účetních standardů do černých čísel i u osobní dopravy. "Rostly nám tržby od cestujících i příjmy od krajů a ministerstva dopravy," vysvětluje šéf drah Pavel Krtek.

Osobní doprava v pololetí vykázala zisk 29 milionů korun. Odráží se v něm vyšší počet přepravených cestujících a s tím související nárůst tržeb z jízdného, který meziročně za šest měsíců činil 241 milionů korun.Celkem se vlaky svezlo 87 milionů cestujících, o 1,3 milionu více než před rokem.

Lepších výsledků firma dosáhla navzdory růstu mezd, ty meziročně vzrostly v celé skupině o 4,7 procenta. O něco více platí dráhy i za naftu a elektřinu. Naopak méně peněz jde do nákupu nových vozidel a obnova starých vlaků za nové tak zpomalila.

Citelně drahám pomohl pokles zadlužení i nižší úroky na dluhopisech. Dráhy splatily část dluhů třemi miliardami korun, které od státu dostaly za svá nádraží.

Pomohla i silnější koruna. Většina dluhů firmy je v eurech, ty mají proto rázem v korunách menší hodnotu. Loni v pololetí skupina dlužila téměř 40 miliard korun, nyní je to o čtyři miliardy méně.

Horší výsledky má nákladní doprava. Dceřiná společnost ČD Cargo navzdory růstu tržeb vydělala méně - pololetní zisk se snížil na 384 milionů korun.Nové zakázky jsou hlavně díky expanzi do zahraničí a přepravě zboží, jako jsou například auta. Na tom ale firma nedokáže vydělat tolik.

Konkurence tlačí marže dolů, navíc ČD Cargo může toto zboží samo přepravovat jen v části Evropy, v mnoha zemích si musí pronajímat kapacity jiných dopravců. Chybí ji k tomu hlavně vhodné lokomotivy. I proto pokračují investice do nových vozidel, aby se s vlaky dalo jezdit do více zemí, to by mělo přinést i vyšší zisky.