České domácnosti jsou zadlužené bankám, v červenci dluhy stouply na 2,74 bilionu korun

Dluhy domácností v Česku u bank se v červenci meziměsíčně zvýšily o 24 miliard na téměř 2,74 bilionu korun. Objem úvěrů pro nefinanční podniky stoupl o zhruba deset miliard na 1,63 bilionu korun. Vyplývá to z předběžných údajů, které v pondělí zveřejnila Česká národní banka (ČNB). V meziročním srovnání u domácností dluhy vzrostly asi o 253 miliard a u firem zhruba o 193 miliard korun.
Dluhy domácností u bank se trvale zvyšují od února 2016. Výjimkou byl duben 2022, kdy se meziměsíčně snížily, což ale bylo podle centrální banky kvůli odebrání bankovní licence české pobočce ruské Sberbank.
Většinu dluhů domácností tvoří úvěry na bydlení, v červenci to bylo 77 procent. Meziměsíčně objem hypoték a dalších úvěrů na bydlení stoupl o 0,8 procenta na 2,098 bilionu Kč, uvedla ČNB v komentáři.
Objem dluhů firem kolísá. Za posledních 12 měsíců se dluhy nefinančních podniků snížily v říjnu, v ostatních měsících rostly.
Z pohledu původní doby splatnosti zůstávají u českých firem dominantní dlouhodobé úvěry, které podle ČNB ve sledovaném měsíci tvořily 54 procent celkového objemu a meziměsíčně se jejich hodnota zvýšila o devět miliard na 349 miliard korun. Stouply také krátkodobé úvěry. Naopak objem střednědobých a nevýkonných úvěrů se proti červnu snížil, doplnila centrální banka.
ČNB zveřejňuje bankovní statistiku každý měsíc. V dubnu byla sestavena ze zdrojových dat 42 aktivně působících bank a poboček zahraničních bank, bez ČNB.
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