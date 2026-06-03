Česká televize propustí až 500 lidí, pokud jí sníží rozpočet o miliardu

Česká televize (ČT) by v případě snížení rozpočtu o zhruba miliardu korun, se kterým od příštího roku počítá vládní návrh zákona, musela propustit 300 až 500 lidí. Na středeční konferenci Digimedia to uvedl zástupce generálního ředitele (ČT) Milan Fridrich. V současnosti má ČT téměř 3000 zaměstnanců a rozpočet 8,5 miliardy korun.
Vedle hromadného propouštění a s tím spojených nákladů na odstupné by podle Fridricha ČT musela rušit již rozjeté velké projekty ve výrobě, včetně dramatické tvorby, což by znamenalo další náklady na smluvní sankce za zastavení projektů. Je tak možné, že by televize nebyla schopná plnit své závazky, podotkl.
V roce 2028 pak veřejnoprávní televizi hrozí, že přijde o dalších 400 až 450 milionů korun, kterými v současnosti disponuje v rámci výjimky na odpočet DPH. Ta na konci příštího roku skončí.
V minulém roce se poplatek za televizi po 17 letech zvýšil ze 135 na 150 korun. Podle Fridricha tak jen došlo k dorovnání inflace za předchozí období.
K vládnímu návrhu zákona o médiích veřejné služby, který předložil před více než měsícem ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy), se sešlo více než 400 připomínek. Koalice se proto rozhodla nahradit jej zákonem, který by pouze změnil financování ČT a ČRo z poplatků na státní rozpočet. Zároveň by měly zůstat zachované stávající zákony o ČT a ČRo. Nový návrh zatím Klempíř nepředložil. Vláda by se jím měla zabývat v polovině června.
Vedle toho poslanecký návrh podaný skupinou poslanců v čele s Patrikem Nacherem (ANO) počítá již v letošním roce s odpuštěním poplatků některým skupinám, například seniorům nad 75 let a firmám do 50 zaměstnanců.
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