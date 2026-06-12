Česká televize i rozhlas chystají výstražnou stávku na 22. června. Bude trvat 24 hodin

Výstražná stávka zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu kvůli chystané změně financování veřejnoprávních médií se připravuje na 22. června a má trvat 24 hodin. ČTK to potvrdila Pavla Kubálková z iniciativy Veřejnoprávně. Iniciativa akci připravuje.
Za zachování stávajícího financování z koncesionářských poplatků se postavila i nová iniciativa Média bez bariér, která spojuje přes 50 organizací pomáhajících lidem se zdravotním postižením, rodinám dětí se znevýhodněním a poskytovatele sociálních služeb.
„Její přesnou podobu (stávky) ale zatím nebudeme zveřejňovat, protože ji ještě domlouváme a ladíme,“ dodala Kubálková. Podle dřívějších informací v médiích nebude vedení ČT protestu bránit. Detaily k protestu by měla iniciativa oznámit po neděli.
Podle iniciativy Média bez bariér představují Česká televize a Český rozhlas pro statisíce lidí s postižením a pro rodiny dětí, jejichž vývoj ovlivňují nepříznivé zdravotní, sociální či rodinné podmínky, klíčový zdroj informací, vzdělání i kontaktu se společností. Obávají se omezení přístupnosti vysílání jako audiopopisy, skryté titulky nebo tlumočení do znakového jazyka, a na ohrožení specializovaného obsahu pro děti i dospělé se znevýhodněním.
Stávkový výbor odborů České televize NOO ČT Praha vyjádřil chystanému vyhlášení stávky podporu, řekla Kubálková. Iniciativa s odbory vyhlásila v květnu stávkovou pohotovost.
Změnu financování ČT a ČRo z poplatků na státní rozpočet má v pondělí projednat vláda, která by se měla shodnout i na částce, jakou média z rozpočtu dostanou. Změnu by měl upravit zákon, který nahradí stávají poplatkovou normu. Zákony o ČT a ČRo mají zůstat v nynější podobě. Zástupci vládní koalice o tom v úterý informovali ředitele ČT Hynka Chudárka a šéfa Českého rozhlasu René Zavorala. Ti chtějí zachovat nynější systém.
Změnu odmítá i opozice nebo někteří odborníci. Stávající systém podle nich funguje. Vedle snížení objemu financí se obávají o ohrožení nezávislosti veřejnoprávních médií.
Stávkový výbor NOO ČT Praha podle svého prohlášení sdílí obavy iniciativy Veřejnoprávně, na jejichž základech připravuje vyhlášení 24hodinové výstražné stávky a vyjadřuje akci podporu.
„NOO ČT Praha po vyhodnocení dopadů avizovaného vládního zákona, který zruší televizní a rozhlasové poplatky, je připravena odpovědět na situaci adekvátními prostředky,“ uvedl předseda stávkového výboru NOO ČT Praha Vlastimil Vojtěch.
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