Česká spořitelna zrušila účet syrské rodině kvůli sankcím. Neprokázali vazbu na Česko

Rodina žije v Česku několik let, dcery zde studují a otec dojíždí za prací do zahraničí. Podle banky rodina neprokázala trvalejší vazbu na Česko.

Praha - Česká spořitelna (ČS) zrušila účet syrské rodině, která několik let žije v Česku. Důvodem byla zřejmě země jejího původu a tamní režim prezidenta Bašára Asada, který podléhá mezinárodním sankcím. Podle banky nebyla rodina schopná prokázat trvalejší vazbu na Česko. Informoval o tom server iDNES.cz.

Podle mluvčího ČS Filipa Hrubého banka musí respektovat sankce, které mezinárodní společenství uplatňuje proti vládnoucím režimům řady států, například Sýrie, Severní Koreje nebo Íránu.

"Přistupujeme proto velice obezřetně k zakládání nových a vedení stávajících účtů u státních příslušníků těchto zemí, a to zejména u těch, kteří nemají v České republice trvalé bydliště nebo nejsou schopni prokázat trvalejší vazbu k Česku," uvedl Hrubý a doplnil, že při zřizování a vedení účtu u ČS nehraje roli národnost klienta, ale jeho státní příslušnost.

Podle výkonného ředitele České bankovní asociace Pavla Štěpánka banka nesmí poskytnout službu těm, kteří jsou na seznamu lidí a společností, které jsou spoluzodpovědné za násilné represe syrského režimu proti civilní populaci, nebo kteří mají k někomu z tohoto seznamu nějakou vazbu. Podle serveru jméno rodiny na tomto seznamu však není.

Syrská rodina s dvěma dcerami bydlí v Česku několik let, přičemž dcery zde studují. Otec dojíždí za prací do zahraničí. Podle iDNES.cz bylo oficiálním důvodem zrušení účtu to, že rodina nebyla schopna prokázat trvalejší vazbu na Česko.