Česká spořitelna dál roste. Zisk za tři čtvrtletí stoupl na 22,2 miliardy korun

Čistý zisk České spořitelny za první tři čtvrtletí letošního roku dosáhl 22,2 miliardy korun, meziročně tak byl vyšší o 16,7 procenta. Provozní zisk banky se zvýšil o 13,8 procenta na 28,2 miliardy korun. Neauditované konsolidované výsledky v pátek oznámila Česká spořitelna v tiskové zprávě.
Podle člena představenstva odpovědného za finanční řízení Attily Sánty se bance zlepšila většina klíčových ukazatelů. „Provozní výsledek podpořila vysoká poptávka po úvěrech i depozitních produktech, která se pozitivně promítla do úrokových výnosů i příjmů z poplatků a provizí. Úvěrové portfolio vzrostlo meziročně o 9,1 procenta, přičemž růst zaznamenaly jak úvěry domácnostem, tak úvěry firmám,“ uvedl Sánta.
Hrubý objem klientských úvěrů banky vzrostl o 9,1 procenta na 1,289 bilionu Kč. Portfolio úvěrů domácnostem bylo meziročně vyšší o 9,8 procenta, dosáhlo na 804,3 miliardy Kč. Podle banky tomu pomohl nárůst hypoték fyzickým osobám o 11,6 procenta, spotřebitelských úvěrů o 9,6 procenta a úvěrů poskytnutých Stavební spořitelnou o 6,2 procenta. Objem úvěrů korporátním subjektům se zvýšil o 7,8 procenta na 478,9 miliardy Kč, uvedla banka.
Závazky ke klientům meziročně stouply ve sledovaném období o 6,2 procenta na 1,683 bilionu Kč. Důvodem byl mimo jiné nárůst vkladů domácností o necelá tři procenta na 1,071 bilionu Kč a korporátní klientely o 13,5 procenta na 376 miliard Kč.
Čistý úrokový výnos České spořitelny za sledované období činil 33 miliard korun, meziročně byl vyšší o 5,5 procenta. Podle banky to bylo díky objemu poskytnutých úvěrů či reinvestici dluhopisů. Čistá úroková marže dosáhla hodnoty 2,12 procenta.
Čistý výnos z poplatků a provizí bance vzrostl o 11,2 procenta na 10,6 miliardy Kč. Podle ní za nárůstem stály poplatky z transakcí s cennými papíry zejména kvůli vyšším prodejům podílových fondů a růstu poplatků za životní i neživotní pojištění. „Pokles výnosu z platebních transakcí odrážel vyšší náklady na poplatky spojené s platebními kartami,“ doplnili zástupci banky.
Celkové provozní náklady banky za první tři čtvrtletí dosáhly 19 miliard korun, což bylo proti stejnému loňskému období o 0,9 procenta více. Důvodem byly hlavně vyšší náklady na zaměstnance kvůli růstu mezd a vyšším odstupným.
„Stejně jako mateřská Erste doručila vynikající výsledky i Česká spořitelna, jejíž čistý zisk rostl v kontextu domácího trhu velmi dynamicky,“ řekl analytik XTB Tomáš Maxa. Česká spořitelna si podle něj drží velmi solidní čistou úrokovou marži. Komerční bance za první tři čtvrtletí letošního roku klesl čistý zisk o 2,8 procenta na zhruba 13,2 miliardy korun. Čistý zisk Monety Money Bank v tomto období meziročně vzrostl o 12,7 procenta na 5,5 miliardy.
Česká spořitelna je největší bankou v Česku podle počtu klientů, ke konci června jich měla 4,6 milionu. Rakouská finanční skupina Erste Group Bank, která spořitelnu vlastní, je hlavní firmou na bankovním trhu střední a východní Evropy.
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