Česká pošta chce přenechat dopravu balíků soukromníkům. Vypsala tendr, očekává úspory

Česká pošta vypsala v regionech výběrová řízení na dopravce zásilek s vozy nad 3,5 tuny. Podle mluvčího Matyáše Vitíka nedokáže službu dostatečně efektivně zajistit sama. Zcela zrušit vlastní dopravu se nechystá, bude ale subtilnější. Mluvit o propouštění řidičů pošty je podle něj předčasné, v případě propouštění ale podle něj "nezůstanou bez práce".

Výběrová řízení na externí dopravce podle pošty probíhají "pouze ve vybraných regionech". Z popisu veřejné zakázky přitom vyplývá, že se vztahuje na "oblasti Praha, jižní a západní Čechy, severní a východní Čechy a Morava". Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 27. října.

"V současné době probíhá výběrové řízení na dopravce, kteří se mají ve vybraných regionech zapojit do distribuce balíkových zásilek," potvrzuje mluvčí pošty Vitík. "To, zda se podaří najít partnery pro tuto spolupráci a jakým způsobem jejich angažmá bude probíhat, je ale velmi předčasné předjímat," pokračuje. Důležitým aspektem podle něj bude i to, jak výhodné nabídky budou.

Vlastní doprava v Česku ale podle Vitíka poště zcela jistě zůstane. "Jen bude subtilnější, efektivnější a se specifickými úkoly, například v podobě listovních zásilek," vysvětluje dále mluvčí pro on-line deník Aktuálně.cz.

Dlouhodobé analýzy kvality doručení podle státního podniku ukazují, že doprava České pošty "má své limity". "Nedokáže fungovat optimálně a je proto zcela logické, že si služby, které soukromý sektor dokáže zajistit efektivněji a s nižšími náklady, zajistí jejich nákupem. Je to naprosto běžné u jakýchkoliv jiných firem, které myslí ekonomicky," říká Vitík.

Mluvit o propouštění řidičů je přitom podle pošty předčasné. "Teprve zájem a nabídky z výběrových řízení ukážou, jaké Česká pošta učiní další kroky. I v případě propouštění ale jistě řidiči nezůstanou bez práce," ujišťuje mluvčí.

"Kdo bude chtít pracovat, o práci nepřijde"

Pošta by případně svým řidičům nabídla jinou pozici, nebo zajistila zaměstnání u nového dopravce.

"Po řidičích je velká poptávka, podle posledních odhadů chybí v Česku 20 tisíc řidičů kamionů. Navíc předpokládáme, že noví smluvní dopravci po řidičích okamžitě sáhnou. Kdo bude chtít pracovat, o práci určitě nepřijde," říká dále mluvčí České pošty.

Se zaměstnanci i odboráři pošta podle svých slov k tématu komunikuje. "V nedávné době zástupci managementu navštívili klíčová logistická místa v celé republice, kde diskutovali se stovkami řidičů České pošty. Popsali jim aktuální situaci a rozebrali důvody svých kroků. Stejnou diskuzi nabízíme také kolegům z odborových skupin," doplňuje Vitík.

Žádná privatizace, tvrdí Hamáček

K tendru pošty se ve středu ve sněmovně vyjádřil také ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), a to v reakci na návrh místopředsedy klubu KSČM Leo Luzara, aby se Sněmovna situací v podniku zabývala. Luzar podle agentury ČTK vyjádřil obavy, že se tímto způsobem chystá privatizace pošty.

"Česká pošta připravuje privatizaci svých činností. Mám tady před sebou soutěž vypsanou Českou poštou na privatizaci rozvozových služeb nad 3,5 tuny. Je to drobnost v rámci konglomerátu České pošty. Tato drobnost má objem asi tří miliard korun, kdy vypisuje privatizaci základních služeb dopravy nad 3,5 tuny," řekl Luzar již v úterý. Podle něj se tak pošta dostane do područí dodavatelů, kteří jí budou určovat ceny.

"Rozhodně tady nikdo nic neprodává, rozhodně tady nikdo nic neprivatizuje. A rozhodně žádné rozhodnutí v tomto směru nepadlo," prohlásil Hamáček.

Informoval, že dozorčí rada už schválila program restrukturalizace pošty. "Není to privatizace," zdůraznil. "Je to oddělení takzvané univerzální služby nebo té státní služby od té komerční. To znamená, aby bylo naprosto jasné, kde pošta plní úkoly státu a je ztrátová. A kde pošta působí na volném trhu a je schopná, řekněme, působit v konkurenčním prostředí. To je ta logistika, popřípadě finanční služby," dodal Hamáček.