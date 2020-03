Zaslání roušky je na poště zdarma. Hlavně to tam nepište, ukradnou je, varují pošťáci

Češi se během pandemie koronaviru ve velkém pustili do šití roušek. Buď je prodávají, nebo je ostatním lidem solidárně nabízejí zdarma. Česká pošta se v polovině března rozhodla neúčtovat za jejich doručení poštovné, pokud budou označeny a v průhledném obalu. Stále více zákazníků si ale stěžuje na to, že roušky se během cesty k adresátovi snadno "ztrácí". To potvrzují i někteří zaměstnanci pošty.

"Celá společnost se potýká s nedostatkem roušek. Lidé je šijí doma a solidárně nabízí těm, kteří je potřebují. Odpuštění poštovného je to nejmenší, jak teď můžeme pomoci," uvedl předminulý týden ke spuštění bezpoplatkového doručování roušek generální ředitel České pošty Roman Knap. Související Česká pošta doručí zásilky s rouškami zadarmo. Dejte je i svým pošťákům, vyzývá lidi Aby bylo zřejmé, že si lidé zasílají zdarma skutečně roušky, podmínila pošta jejich odeslání označením nápisem "Roušky" a zabalením do průhledného obalu. Právě ten je ale podle některých zaměstnanců pošty důvodem, proč někdy roušky nedorazí na cílovou adresu. "Posílala jsem kamarádce na Moravu poštou roušky a zvažovala jsem zaslání zdarma, které pošta nabízí. Paní na přepážce v Jablonci nad Nisou mi to ovšem přátelsky rozmlouvala," popisuje svou zkušenost pro Aktuálně.cz paní Hana z Libereckého kraje. "Aby se roušky mohly poslat zdarma, musejí odejít v průhledném obalu. Když jsou ale roušky vidět, zvyšuje se riziko, že na místo určení nedorazí a prostě se cestou 'ztratí', jak paní pošťačka připustila," vysvětluje čtenářka. Na "ztrácení" zásilek s rouškami upozorňují zákazníci přímo i na facebookovém profilu České pošty. "Zasláno 10 roušek, adresátovi dorazilo 5. Balíček rozbalený a následně přelepený samolepkou České pošty," popisuje na internetu svou zkušenost jedna ze zákaznic a přikládá fotografii poničené průhledné zásilky. "Může se laskavě Česká pošta vyjádřit k tomu, že nabízená pomoc, posílání roušek v průhledném obalu, nefunguje? A ne výmluvy, že toho je moc, jsou to lži, tady dochází k odcizení. Dobré duše šíjí roušky potřebným, vynaloží do toho úsilí, čas, peníze a pak to může zahodit," ptá se další klientka pošty. Související Dětská rouška za tři stovky i "pseudorespirátor". Lidé dál zkouší na pandemii vydělat Česká pošta výroky některých zákazníků, že pošťáci jsou zloději, důrazně odmítá. "Takovéto výroky považujeme minimálně za nehoráznou drzost vůči všem pošťákům, kteří dennodenně vykonávají svoji práci, ať už na poštách, při doručování, nebo ve vnitřních procesech České pošty, aby zákazníci i v této době dostali své poštovní služby. Za to všem pošťákům patří velký dík," říká mluvčí Matyáš Vitík. Kolik roušek se dosud bez poštovného poslalo, Česká pošta neví. Jedná se totiž o nezapsané zásilky, které se neevidují. "Klienti posílají roušky napříč celým územím České republiky a listovní doručovatelé za tu dobu doručili tisíce těchto zásilek. Na vině jejich případného nedoručení je zpravidla chybějící adresa," vysvětluje Vitík. Odpovědnost za škodu není Česká pošta v současnosti funguje v nestandardním režimu, velmi konkrétně jsou nastavena i pravidla při doručování roušek. "S ohledem na současný maximální důraz na minimální kontakt mezi obyvatelstvem budou zásilky zasílány jako obyčejné zásilky, které je možné doručit vložením do domovní schránky (rozměry maximálně 35,3 x 25 x 2 cm) nebo doručením bez nutnosti stvrzení převzetí zásilky," upozorňuje pošta na svém webu. A vzápětí připomíná, že při odeslání obyčejné zásilky není Česká pošta "odpovědná za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu zásilky". Související Pošta zavádí "bezkontaktní doručování". Trénovali to celá léta, glosují krok vtipálci Lidé na internetu k případům nedoručených roušek poznamenávají, že některé zásilky mohly kvůli své velikosti místo ve schránce skončit bez upozornění rovnou na pobočce. Další mají za to, že se adresa napsaná na průhledném obalu mohla setřít, případně se sloupl nalepený štítek, a pošta tak zásilku nemohla doručit. Pozor na adresu, varuje pošta To vidí jako pravděpodobný důvod nedoručení i sama pošta. "Před podáním takové zásilky je třeba zkontrolovat úplnost a správnost adresních údajů, štítek případně ještě přelepit izolepou nebo na obal napsat lihovým fixem. Ideální variantou je vložit lístek s adresou dodání přímo do sáčku s rouškami, ale tak, aby se nemohl posunout a byl stále vidět," upozorňuje Vitík. Na druhou stranu na sociálních sítích nechybí ani ohlasy zákazníků, kteří si naopak doručování roušek zdarma pochvalují. "Ačkoli Česká pošta ve větší míře nezaznamenává stížnosti na nedoručení těchto zásilek, na brněnské úložně nedoručitelných zásilek je k 30. březnu 101 zásilek se 436 rouškami, z toho právě 30. března bylo uloženo 40 zásilek," vypočítává dále Vitík. Nejčastějšími důvody jejich nedoručení je podle něj právě neúplná či zcela chybějící adresa či neznámý adresát. "Pokud je to jen trochu možné, zaměstnanci České pošty se snaží příjemce těchto zásilek dohledat, aby v této době tolik potřebné roušky našly svého příjemce," dodává mluvčí.