Česká pošta přeruší prodej sázek a losů. Dobíjení a prodej SIM karet zůstane

Česká pošta od čtvrtka dočasně zastavila poskytování všech sázkových služeb, loterijních a neloterijních služeb na všech pobočkách pro společnosti Sazka a Tipsport.net. Rozhodl o tom krizový štáb, sdělil mluvčí Matyáš Vitík.

"Nejde o zastavení těchto služeb, pouze nebudou poskytovány na pobočkách České pošty. Nadále budou dostupné v trafikách, na čerpacích stanicích nebo prostřednictvím internetu," uvedl mluvčí.

Kvůli zachování infrastruktury a potřeby obyvatel zůstává zachovaná služba dobíjení a prodej SIM karet všech mobilních operátorů SAZKAmobil, O2, Vodafone, T-mobile a Bleskmobil.

Pošta od čtvrtka také zajišťuje posílání roušek a respirátorů mezi lidmi bez poštovného. Upozornila ale na to, že nerozdává roušky veřejnosti. "Tato informace neznamená, že by Česká pošta rozdávala roušky veřejnosti. Pošta pouze zdarma přepraví roušky mezi odesílatelem a adresátem, a to v případě, že jsou odesílány zdarma, bez požadavku zaplacení adresátem," dodal Vitík.

Pošta má podle čtvrtečních informací kvůli koronaviru uzavřených přes 120 poboček z 3200. Nákaza koronavirem se objevila v jednom z útvarů v pražské centrále firmy a také v nejvyšším managementu. Podle deníku Právo je jedním z nakažených i generální ředitel Roman Knap.