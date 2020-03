Česká pošta doručí zásilky s rouškami zadarmo. Dejte je i svým pošťákům, vyzývá lidi

Česká pošta začne od čtvrtka doručovat zásilky s ochrannými rouškami bez poštovného. Podmínkou je, že odesilatel nebude chtít po adresátovi za dodané zboží žádné peníze ve formě dobírky. Informovala o tom v tiskové zprávě. Zároveň vyzvala lidi, aby roušky věnovali i svým pošťákům a pošťačkám, kteří jich mají velký nedostatek.

"Celá společnost se potýká s nedostatkem roušek. Lidé je šijí doma a solidárně nabízí těm, kteří je potřebují. Odpuštění poštovného je to nejmenší, jak teď můžeme pomoci," uvedl generální ředitel České pošty Roman Knap.

Zásilka s rouškami musí být v průhledném obalu, musí být označena poznámkou "ROUŠKY", adresa adresáta i poznámka musí být na zásilce umístěny a připevněny tak, aby byly čitelné a umožňovaly běžnou manipulaci se zásilkou po celou dobu přepravy.

Pokud bude mít zásilka délku nejvýše 35,3 centimetru, šířku do 25 centimetrů a tloušťku nejvýše dva centimetry, bude ji možné vložit do běžné domovní schránky. Maximální rozměry jsou: délka nejvýše 240 centimetrů a součet všech jejích tří rozměrů nesmí přesahovat 300 centimetrů. Zásilka musí být podána na přepážce pošty, nikoli vhozena do poštovní schránky.

S ohledem na současný maximální důraz na minimální kontakt mezi obyvatelstvem budou zásilky zasílány jako obyčejné zásilky, které je možné doručit vložením do domovní schránky nebo doručením bez nutnosti stvrzení převzetí zásilky.