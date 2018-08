Zájem o půjčky pro mladé po prvotním náporu mírně klesl, k dispozici je stále 300 milionů

AKTUALIZOVÁNO před 57 minutami

Zájem o státní půjčky na bydlení pro mladé po středečním prvotním náporu mírně ochabl. Vyplývá to z údajů Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB). Fond během čtvrtka přijal 45 žádostí za necelých 50 milionů korun. Ve středu, během prvního dne programu, to bylo 256 žádostí za 299,2 milionu korun. O státní půjčku až dva miliony korun na rekonstrukci nebo pořízení nového bydlení mohou žádat mladé rodiny do 36 let. Příjem žádostí bude podle mluvčí SFRB Karolíny Smetanové pokračovat i v dalších dnech. "Čekali jsme, že zájem bude vyšší," řekla Smetanová. Zatím je pro letošní rok vyčleněno asi 650 milionů korun, k dispozici tak stále je zhruba 300 milionů korun.