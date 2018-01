Výběr mýta od kamionů loni stoupl na rekordních 10,4 miliardy korun

před 8 hodinami

V loňském roce zaplatily kamiony v Česku na mýtném rekordních 10,4 miliardy Kč, což je meziročně o 5,2 procenta více. Za zvýšením je hospodářský růst jak v ČR, tak i ostatních evropských zemích. Vyplývá to ze statistik společnosti Kapsch. Prosinec s mnoha svátky přinesl do Státního fondu dopravní infrastruktury tradičně nejnižší částku, a to 749,7 milionu Kč, tedy meziročně o tři procenta více. Nejsilnějším měsícem dosavadní jedenáctileté historie českého mýta je loňský listopad, kdy stát kamionům předepsal rekordních 960 milionů korun. Český elektronický mýtný systém vybral pro stát od kamionů na mýtném za 11 let fungování 87 926 537 797 korun, uvedl Kapsch.

autor: ČTK | před 8 hodinami

