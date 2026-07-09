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Domácí

Vodní nákladní doprava v prvním čtvrtletí klesla, ovlivnila ji špatná splavnost

ČTK

Čeští rejdaři přepravili v prvním čtvrtletí letošního roku po vnitrozemských vodních cestách 116 tisíc tun nákladu, meziročně o 61 100 tun méně. V loňském roce objem přepraveného nákladu meziročně klesl téměř o čtvrtinu.

08.09.22. Strážnice, Baťův kanál, plavba, řeka, Morava, loď, deník, ČS hranice
Ilustrační foto Baťův kanálFoto: HN – Libor Fojtík
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Podle předsedy sekce vodní dopravy Svazu dopravy a jednatele společnosti Evropská vodní doprava-SPED Lukáše Hradského se na poklesu výkonů podílely především nepříznivé plavební podmínky.

Z celkového množství za první čtvrtletí bylo přepraveno v mezinárodní dopravě 79 100 tun nákladu, zatímco ve stejném období loňského roku to bylo 150 700 tun. Za celý rok 2025 čeští rejdaři přepravili po vnitrozemských vodních cestách 785 531 tun nákladu, o rok dříve 976 600 tun. Průměrná přepravní vzdálenost v prvním čtvrtletí byla 412,93 kilometru, meziročně přibližně o 46,7 kilometru méně. Loňská průměrná přepravní vzdálenost byla přibližně 402 kilometrů.

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Podle Hradského bylo do konce ledna nesplavné Labe, v únoru omezily provoz zamrzlé vodní cesty v západní Evropě. "V březnu se povedlo odvézt několik nadměrných zásilek, přičemž některé kusy čekaly téměř dva roky na odvoz," sdělil ČTK Hradský s tím, že od konce března se nesplavnost Labe opět vrátila.

Vodní stavy na řekách určují, zda je plavba technicky i ekonomicky možná. "Poslední roky jsou ve znamení nejhorší splavnosti vodních cest v ČR a i splavnosti Labe pro napojení na zahraničí," uvedl.

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Situaci, kdy v posledních letech klesá množství přepraveného nákladu, ovlivnily podle něj vedle splavnosti také dlouhodobé uzavírky na Vltavě, odstraňování povodňových škod na Labi, zřícený most v Drážďanech nebo zamrznutí německých kanálů.

V současnosti se podle Hradského po českých vodních cestách přepravují především strojírenské výrobky, například generátory, transformátory nebo nádrže na zkapalněné plyny, z domácích komodit pak zejména štěrky a písky pro stavebnictví.

Plavební sezóna se podle něj v posledních letech zkracuje a dlouhá přerušení provozu způsobují, že se hledají alternativní logistická řešení. Současně upozornil, že pokračuje úbytek lodního parku. V loňském roce ukončila po 102 letech činnost společnost Československá plavba Labská (ČSPL).

Za klíčové pro budoucnost vodní dopravy označil Hradský dokončení vodních cest a jejich napojení na západoevropskou síť, podporu obnovy lodního parku a vzdělávání lodních posádek. Bez těchto investic se podle něj dá v dalších letech očekávat pokračující pokles výkonů a další omezování provozu českých rejdařů.

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Vláda Andreje Babiše (ANO) má v programovém prohlášení urychlení výstavby vodního stupně Děčín. Ten má zajistit splavnost Labe po celý rok v úseku od Ústí nad Labem k hranici s Německem. Příprava podkladů pro výstavbu, která se plánuje od 90. let minulého století, dosud vyšla zhruba na 600 milionů korun. Proti stavbě jsou dlouhodobě ekologické organizace.

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