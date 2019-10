Vínu letos hrají do not teploty, déšť i slunce. Přichází něco velkého, těší se vinaři

V Česku je přes 20 tisíc hektarů vinic, zhruba 2,5krát víc než před 50 lety. Přes 90 procent z nich je na Moravě, nejvíc v okrese Břeclav. Nejoblíbenější, respektive nejčastěji pěstovanou odrůdou je Veltlínské zelené. Češi také více pijí víno, v roce 2016 to bylo téměř 17 litrů na osobu, o 5,5 litru více než před 17. listopadem 1989.

2,1 milionu hektolitrů vína se spotřebuje v Česku za rok. Zhruba tři čtvrtiny vypitého vína se k nám dovážejí, čtvrtina je z domácí produkce. 1 hektolitr odpovídá zhruba 133 standardním lahvím vína. 1,5 mil. hektolitrů vína se dovezlo do ČR v roce 2017, nejvíce z Itálie (26 %), Španělska (21 %) a Maďarska (17 %). Celková hodnota dovezeného vína byla 4,75 mld. Kč., Češi vyvezli jen 78 tisíc hektolitrů vína za 434 milionů. 56 litrů nejvíce vína na osobu se vypije ve Vatikánu. Následují Chorvatsko, Francie a Portugalsko. 14 dní Sklizeň byla letos hotová přibližně o 14 dní dříve než obvykle. 21 °NM Kvalita sklizených hroznů je podle vinařů výborná, ve druhé polovině sklizně se sklízelo vše s cukernatostí pozdního sběru a výše (tedy minimálně 21 stupňů normalizovaného moštoměru). Velmi dobrý je i zdravotní stav hroznů. 30 % Množství hroznů je nadprůměrné, sklidilo se asi o 30 % víc, než je desetiletý průměr. Ten se za posledních 10 let neustále snižoval. Po dvou na sklizeň horších letech jde o velmi nadprůměrnou sklizeň. Množstvím se letošní rok podobá ročníkům 1990, 1994 či 1999.

Čeká nás dobrý ročník

Podle Pavla Pavlouška z Ústavu vinohradnictví a vinařství Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně je určujícím faktorem vývoje révy především teplota. "Díky průběhu teplot došlo letos k optimálnímu fenologickému vývoji révy. Hrozny zrají v září a říjnu, čímž se vytvořil předpoklad vysoké kvality. Vývoj cukrů, kyselin, aromatických a fenolových látek je velmi příznivý a proto můžeme očekávat vynikající ročník," uvádí expert.

Na rozdíl od loňského horkého roku tak letos počasí vinařům podle něj vyloženě přálo a na základě průběhu počasí a stavu vinic je možné očekávat dobrý ročník po všech stránkách. "Počasí příznivě působilo na vývoj cukrů, kyselin a aromatických látek, tedy všech klíčových parametrů kvality," říká Pavloušek

Rok 2018 byl podle něj velmi kritický z pohledu vývoje kyselin, které se snižovaly k minimálním hodnotám. Letos naopak nebyly během zrání hroznů teploty výrazně vysoké a v hroznech je i nyní vyšší až optimální obsah kyseliny jablečné.

Dalším velmi důležitým faktorem, který ovlivňuje obsah kyselin, je průběh denních a nočních teplot a také případné dešťové srážky. Během zrání hroznů mají noční teploty obvykle malý vliv na cukernatost, ale výrazný vliv na kyseliny, aroma a antokyanová barviva. Nižší noční teploty se letos projevily v pravý čas a kyseliny proto zůstaly v hroznech na dostatečné úrovni. Letošní počasí bylo také velmi příznivé pro vývoj aromatických látek. Ty jsou základem kvality bílých vín.

Vinařské oblasti v Česku V Česku najdeme dvě vinařské oblasti, Moravu a Čechy, které se dále dělí do podoblastí. Čechy do dvou (litoměřická a mělnická) a Morava do čtyř (mikulovská, slovácká, velkopavlovická a znojemská). Podle statistik u nás bylo ke konci roku 2017 celkem 20 008 hektarů vinic a 384 vinařských obcí.

Znojemsko je oblastí zejména bílých aromatických vín. Bezkonkurenční odrůdou je zde Veltlínské zelené. Výbornou kvalitu mají i Sauvignon, Ryzlink rýnský a Müller Thurgau. Pozadu ale rozhodně není ani Muškát moravský a Rulandské šedé. Z červených vín je pak nejrozšířenější Svatovavřinecké. V Příměticích u Znojma je největší křížový sklep na světě, v Jaroslavicích zase jedinečný archiv vín s nejstaršími vzorky v České republice. V této podoblasti je zaregistrován největší počet vinařů v Česku. Primát hraje obec Velké Bílovice, kde je evidováno přes tisíc vinařů. Nejrozšířenější odrůdou bílých vín je zde Tramín červený, Veltlínské zelené a Ryzlink vlašský. Díky těžkým hliněným půdám se tu výborně daří i červenému vínu. Velkopavlovická podoblast by se dala nazvat srdcem červených vín u nás. Nejrozšířenější odrůdou je Svatovavřinecké a Frankovka. Co do rozlohy je největší vinařskou oblastí v Česku. Víno se zde pěstuje na více než 2,5 tisíce hektarů vinic. První zmínky o pěstování vinné révy pocházejí z okolí Pálavy, z dob římských válek, kdy zde legie Marka Aurelia měla předsunutou vojenskou stanici. Centrem této oblasti je město Valtice. Už v roce 1873 zde byla založena Střední vinařská škola. V areálu valtického zámku má sídlo i největší český pěstitel Vinné sklepy Valtice. V zámeckém sklepě z roku 1430 se skladuje 600 tisíc litrů nejkvalitnějšího vína. Vinice kolem Uherského Hradiště jsou nejsevernější oblastí pěstování vína na Moravě. Hlavními odrůdami jsou Ryzlink rýnský, Rulandské bílé a Rulandské šedé. Z modrých odrůd je to Frankovka a Zweigeltrebe. Vinice kolem Roudnice nad Labem a Mělníku zásobovaly zejména Prahu. V 16. století byla mělnická červená vína velmi ceněná, zejména Rulandské modré bylo vyhlášené pro svou lahodnou chuť. Postupem času se začalo s pěstováním Ryzlinku rýnského a Sylvánského zeleného. Dnes se na většině vinic pěstuje Müller Thurgau. V obchodě s vínem v Praze a okolí byla Litoměřická podoblast vždy největším rivalem Mělníku. Již z roku 1057 se dochovala zmínka o darování vinic i s vinaři kostelu svatého Štěpána v Litoměřicích. Nejznámější jsou asi žernosecké sklepy, které vybudovali cisterciáci. Ti také roku 1251 založili v Žernosekách vinice. Pěstovalo se na nich především Rulandské bílé a šedé a také Ryzlink rýnský. Unikátní je také pěstování vína na bývalých výsypkách hnědouhelných dolů v okolí Mostu. Hrozny z tamních vinic se zpracovávají v Chrámcích, v obci vzdálené 15 km od centra města, kde se vyrábí i jediná česká košer vína.

Za posledních 30 let vzrostla spotřeba o třetinu

Spotřeba hroznového vína (nebereme tedy v potaz víno ovocné) vzrostla podle Českého statistického úřadu od roku 1989 téměř o polovinu. Z původních 11,3 litru na osobu v roce 1989 se vyšplhala na 16,9 litru na osobu v roce 2016.

Produkce vína v Česku kolísá podle Svazu vinařů v posledních letech kolem 600 tisíc hl za rok. Spotřeba se přitom pohybuje nad 2,1 milionu hl. Zhruba tři čtvrtiny vypitého vína se k nám tedy dovážejí.

Jakým odrůdám se v Česku daří

Podíl modrých moštových hroznů (primárně se využívají na výrobu červeného vína) v posledních 20 letech mírně roste, aktuálně jde zhruba o jednu třetinu. Zároveň roste i podíl produkce modrých hroznů pro růžové víno, i když stále zůstává výrazně nižší (jen 7 %).

Odrůdy pro bílé víno Mezi nejčastěji pěstované odrůdy v Česku patří podle údajů ministerstva zemědělství z moštového bílého Veltlínské zelené, které dominuje i celkově v rámci velkopavlovické a znojemské podoblasti. Müller Thurgau (celkově druhá nejrozšířenější odrůda) dominuje v litoměřické a slovácké podoblasti, Ryzlink rýnský (celkově třetí) pak v mělnické a Ryzlink vlašský v mikulovské. Odrůdy pro červené víno V kategorii moštového modrého je to téměř remíza - mírně vyšší plochy má Svatovavřinecké, které celkově dominuje v podoblasti litoměřické, mikulovské a znojemské. Těsně druhá je pak Frankovka, které najdeme nejvíce v podoblastech slovácké a velkopavlovické. Na třetím místě mezi modrými hrozny je Zweigeltrebe, které však není dominantní v žádné z podoblastí, na čtvrtém místě pak Rulandské modré, které největší část plochy zaujímá v podoblasti mělnické.

Co roste na vinicích v Česku

výměra v ha

Veltlínské zelené 1639,8

Müller Thurgau 1546,9

Ryzlink rýnský 1242

Ryzlink vlašský 1188,3

Svatovavřinecké 1138,8

Frankovka 1119,9

Rulandské šedé 951,5

Sauvignon 935,8

Chardonnay 920,5

Rulandské bílé 803,4

Zweigeltrebe 762,8

Rulandské modré 721

Tramín červený 662,6

Modrý portugal 593,2

Pálava 494,1

Muškát moravský 429,4

Neuburské 293,8

Cabernet sauvignon 237,5

Hibernal 227,5

André 223,2

Na nové vinice jsou přísné kvóty

Podíl vinic na rozloze okresu za posledních 22 let nejrychleji rostl na Břeclavsku, a to z původních 5,7 na více než 9 procent. Například v okrese Brno-venkov rozloha vinic stagnuje, stejně jako v okresech Hodonín, Uherské Hradiště a v okresech českých. „Podíl vinic naopak vzrostl kromě okresu Břeclav (kam zasahuje vinařská podoblast mikulovská, slovácká i velkopavlovická) i v okrese Znojmo,“ uvádí hlavní analytička portálu Česko v datech Irena Honsnejmanová.

Ta zároveň připomíná, že výsadba nových vinic v současnosti podléhá povolení a na každý rok je určena maximální kvóta uvedená v hektarech. „Například pro rok 2016 šlo celkem o 178 ha,“ doplňuje analytička.

výměra v ha

Břeclav 9 570

Hodonín 3 981

Znojmo 3 107

Brno-venkov 1 511

Uherské Hradiště 992

Litoměřice 268

Mělník 245

ostatní 333,4

Kolik je v Česku vinic

Tři čtvrtiny v Česku vypitého vína se musí dovézt

V roce 2017 se k nám podle dat Svazu vinařů ČR dovezlo téměř 1,5 milionu hl vína za 4,75 miliardy korun. Zhruba čtvrtina vína se v roce 2017 dovezla z Itálie, pětina ze Španělska, 17 % z Maďarska, 7 % z Německa a Slovenska a 6 % z Francie.Naopak nejvíce se v roce 2017 víno z Česka vyváželo na Slovensko, v porovnání s dovozem jsou však čísla nízká: jednalo se pouze o 42 tisíc hektolitrů. Dalších 20 tisíc hl zamířilo do Polska, 3,9 tisíc hl do Rumunska, 2,7 tisíc hl do Německa a 2,6 tisíc hl do Maďarska. Vývoz celkově činil 78 tisíc hl vína v ceně 434 milionů korun.

v mil. kč

Zdroje: Česko v datech, Ministerstvo zahraničních věcí, Wikipedia