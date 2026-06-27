Vedra mají nečekaný dopad na trh s nemovistostmi, zlevňují byty s okny na jih

Na prodeje bytů má kromě jiných faktorů vliv také počasí. Například současná vedra mohou prodlužovat prodej některých bytů s okny na osluněnou stranu, popřípadě snižovat jejich cenu.
Šance na prodej se však zvyšuje, když majitelé při prohlídkách dokáží, že jsou byty izolované a mají například prvky regulace teploty vzduchu, sdělili zástupci realitních platforem a kanceláří.
Prodej bytu orientovaného na jih či západ, případně nemovitost v posledním patře, se může podle ředitele společnosti Doma realitní makléři Dominika Ženatého na jaře a v létě prodloužit o tři až šest měsíců. Kdo pak s prodejem jižního či střešního bytu v tomto období spěchá, musí počítat s tím, že nabídková cena klesne o 15 až 20 procent.
Počasí se podle něj propisuje i do změny preferencí lidí. „Roste skupina zájemců, kteří cíleně poptávají severní či východní orientaci, jež zajistí příjemnější vnitřní klima bez nutnosti neustálého chlazení. Významným bonusem je pak jakýkoliv venkovní prostor, jako je terasa, lodžie nebo balkon, který slouží jako přirozené útočiště,“ dodal Ženatý.
Podle mluvčího Bezrealitky.cz Františka Brože samotná orientace není pro kupující takový problém, pokud se dá byt dobře provětrávat, případně je budova adekvátně izolovaná, vybavená klimatizací nebo venkovními roletami. Samotné bezprostřední okolí bytu a orientace pak může ovlivnit zhruba pětinu ceny.
Teplota při prohlídce je klíčová
„Pokud majitel není schopen v dnešních dnech zajistit při prohlídce adekvátní klima, má to pochopitelně přímý dopad na vyjednávání. Pokud naopak ukáže, že i přes přetrvávající tropické dny není v bytě problém přebývat, může to být naopak plus,“ řekl Brož.
Různé skupiny kupujících ale mají k řešení teploty v bytě podle Ženatého odlišný přístup. Například lidé, kteří hledají nemovitost pro vlastní bydlení, posuzují komfort a letní přehřívání přísně.
Naopak pro investory, kteří kupují byty za účelem následného pronájmu zůstává klíčovým parametrem pořizovací cena za metr čtvereční, lokalita a celková výnosnost investice. Technické vybavení proti vedru pak vnímají jako parametr, který lze v případě potřeby vyřešit dodatečně.
V takřka celé České republice v posledních dnech panují vedra. Podle posledních informací Českého hydrometeorologického ústavu zemi čeká extrémně teplý víkend, v neděli by podle meteorologů mohl padnout i absolutní český rekord 40,4 stupně Celsia ze srpna 2012. Nejvyšší teploty budou záviset i na vlhkosti vzduchu a proudění větru. Dříve oslovení prodejci v květnu sdělili, že zájem například o ochlazovače vzduchu a mobilní klimatizace vzrostl zhruba o trojnásobek.
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