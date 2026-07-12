Tradice sahající před Hanzelku se Zikmundem: česká auta do divočiny

Milovická off-road dráha nedá nikomu nic zdarma. Hliněný terén promění každý déšť v bahnité kluziště. Kolona náklaďáků se sune do kopce k bývalému bunkru, podvozky se snaží vyrovnat s nerovným terénem. Osm poháněných kol a pneumatiky, na jakých se jezdí Rallye Dakar, svou práci odvádějí perfektně. Obří náklaďák s obytnou nástavbou se vyšplhá až nahoru.
Expediční Mercedes-Benz Arocs 8x8, který zaparkoval přímo na střeše milovického bunkru, postavila pro českého zákazníka společnost VejnyWood. Jičínská rodinná firma se zaměřuje na dodávky a náklaďáky s pohonem všech kol. Vyrostla na českém trhu, ale stavěla auta pro Švýcary i Němce.
Zaměřit se chce hlavně na královskou disciplínu – expediční speciály. Jenže přesvědčit německé zákazníky, že mají svěřit peníze v hodnotě rodinného domu či velkého městského bytu české společnosti, není jednoduché.
„Pro Němce jsme pořád východní Evropa. Komunikace s německými zákazníky je složitější. A to nemluvím o jazykové bariéře. Musíme je přesvědčit, že neudělají chybu, když si nechají expediční vůz postavit u nás,“ vysvětluje Vejnar.
Posel z Kobry 11
Anja Balensiefer je šarmantní dáma ve výrazných brýlích s masivními černými obroučkami. Přiznává, že zprvu měla vážné pochybnosti. Se svým mužem Volkmarem se do Jičína vypravili ze 700 kilometrů vzdáleného Kolína nad Rýnem.
Čekala je hala v rekonstrukci a k ní vedoucí panelka. „Říkala jsem si: Kam jsme se to dostali? Ale pak jsme začali mluvit o autě a rychle jsem nabyla dojmu, že jsme v Jičíně správně.“
Základem jejich vozu je šestikolový stroj MAN 27.314 6x6, který si před lety pořídila dánská armáda. Má najeto pouze 4500 kilometrů. Po letech ve vojenském skladu trpěl kosmetickou korozí, ale jinak se těšil kondici nového vozu.
V bývalé opravně kolejových vozidel, kde VejnyWood sídlí, prošlo šasi renovací a vznikla zde obytná nástavba i pomocný rám, kterým se „bouda“ uchytí na podvozek tak, že ani při průjezdu těžkým terénem se na obytnou část nepřenáší kroucení rámového podvozku.
Na střechu, která slouží i jako vyhlídková terasa, putovaly solární panely. Celá řidičská kabina je obšita kůží.
Anja a Volkmar měli taky pár netradičních požadavků k interiéru. V Jičíně tak vůbec poprvé montovali do expedičního vozu klasický splachovací záchod včetně „septiku“ či naftové teplovodní topení. Jeho princip je úplně stejný jako v bytech či domech.
Na palubě nechybí vymoženosti jako automatická pračka, myčka na nádobí, systém Starlink nebo kávovar. O energetickou nezávislost se stará propracovaný systém, jehož základem jsou dvě obří baterie.
MAN 27.314 6x6
Motor: naftový šestiválec 11 967 cm³
Výkon: 231 kW (314,07 k)
Převodovka: 16st automat
Pneumatiky: 14/20
Celková délka: 9 600 mm
Celková šířka: 2 500 mm
Celková výška: 4 000 mm
Palivové nádrže: 700 l nafty
Délka obytné nástavby: 6 200 mm
Počet lidí na jízdu v kabině: 2 + 1 nouzová sedačka pro průvodce
Počet lidí na spaní: 4
Nádrž na čistou vodu: 570 l
Filtrační systém: 4vrstvý + UV lampa
Topení: teplovodní Timberline (+ ohřev vody)
Toaleta: splachovací
Elektroinstalace: měnič/nabíječ Victron Energy Quattro
Baterie: 2x 300 Ah (Victron) 24 V
Elektrocentrála: Fischer Panda 5000i RV (palivo nafta)
Pro případ, že by slunce nesvítilo a solární panely nepracovaly, si nechali majitelé vůz osadit výkonnou elektrocentrálou. Martin Vejnar říká, že šestikolový MAN může fungovat mimo civilizaci tak dlouho, dokud posádka nespotřebuje 700 litrů nafty a téměř 600 litrů čisté vody na palubě.
Volkmar Balensiefer patřil k producentskému týmu, který pro německou televizi připravoval seriál Kobra 11. Díky tomu jeho náklaďáku v Jičíně neřeknou jinak než Semir – podle postavy vrchního komisaře Semira Gerkhana z populární série.
Balensieferovi celou stavbu expedičního kamionu natáčejí a chystají o ní dokument s pracovním názvem Faszination LKW. „Semir“ se veřejnosti poprvé představil v německém Bad Kissingeru na veletrhu a srazu nezávislých cestovatelů, který pravidelně navštěvuje kolem 50 tisíc lidí. Stála se na něj fronta.
Československý paradox
Stavba aut do divočiny má v Česku dlouhou tradici. Už v roce 1931 vyrazili do Afriky sochař František Vladimír Foit a zoolog Jiří Baum. Kopřivnická automobilka je na cestu vybavila osobním vozem Tatra 12, který si cestovatelé nechali upravit v karosárně Uhlík tak, aby se v něm dalo spát.
Baum pak využil šestikolovou Tatru 72, aby na jejím základě nechal postavit opravdový expediční náklaďák, který sloužil k bydlení i coby základna pro jeho vědeckou práci. O obytnou nástavbu se opět postarala karosárna Oldřicha Uhlíka z pražských Strašnic.
S „Miss Australia“, jak Baum se svou ženou Růženou vozu láskyplně říkali, podnikli výpravu kolem světa (1934–1935) a přes Afriku (1938–1939). Po druhé světové válce v téhle tradici pokračovali Miroslav Zikmund a Jiří Hanzelka.
Kolekci expedičních náklaďáků, které vyjely po roce 1950 až do poslední tovární výpravy Tatra kolem světa (1987–1990), dnes vystavuje Muzeum nákladních automobilů Tatra v Kopřivnici.
Mezitím se v 80. letech na Slovensku rodila na základě zoufale zastaralé Škody 1203 obytná verze Camp se zvedací střechou. Vznikly dva předsériové vozy a 87 či 88 produkčních exemplářů.
Avia, producent středních nákladních automobilů, přišla s modelem A21 F Kemp, který montovali v Ivančicích na Moravě. Ale drtivá většina obytných avií byla dílem zlatých českých ručiček. Lidé si je prostě postavili doma.
Výrobní firmy se v tomto segmentu rodily až po revoluci – v garážích. Na jejich počátku byla vášeň pro cestování a často také zjištění, že na trhu je díra. A firma VejnyWood vznikla před garáží chaty, protože dodávka s nářadím se dovnitř prostě nevešla.
V podobných podmínkách si New Age Nomads postavili obytný náklaďák a dojeli v něm až do Dakaru. Na počátku společnosti XRV Adventures byl starý skříňový Liaz – původně televizní přenosový vůz České televize, který si majitelé upravili na cestování.
Severočeský Cabmaniac zase vyrábí obytné nástavby na pick-upy všech velikostí vlastní konstrukce a designu. Vznikl v roce 2021.
„Na první dovolené s naší novou obytnou dodávkou jsme zaparkovali na krásné albánské pláži a přijeli mladí Švýcaři s pick-upem osazeným obytnou nástavbou. Do té doby jsme o tomto konceptu netušili,“ vzpomíná Josef Matura z Cabmaniac. Tehdy byl se ženou Petrou a dalšími partnery spolumajitelem firmy, která produkovala dřevěný systém pro stavby vnitřních dětských prolézaček.
„Hned jsme se začali pídit po detailech. Líbilo se nám, že jedno auto může sloužit jak na běžné ježdění, tak na výpravy na dovolenou. Když vyrážíš na cesty, nasadíš na pick-up nástavbu – a může cestovat celá rodina. Odpadla potřeba mít obytnou dodávku, která by větší část roku stála nevyužitá u domu,“ popisuje Matura začátek už čistě rodinného byznysu.
„Bonusem pro mě bylo, že si budu moct pořídit pořádné chlapské auto. Obratem jsem si jel do Německa pro Volkswagen Amarok s třílitrovým šestiválcem pod kapotou,“ vzpomíná.
Dnes prodávají obytné nástavby nejen v Česku, ale i do Švýcarska anebo Švédska. Rodinné dovolené se změnily v testovací jízdy a zároveň čas pro pořizování videí a produktových snímků.
Velcí hráči přicházejí
Na podzimním veletrhu For Caravan v Brně stály v pavilonu F, kde tradičně vystavují prémiové značky, v první řadě obytňáky Hymer, Carthago či Eura Mobil s velkými off-road koly a pohonem 4x4. Velcí výrobci zaznamenali nastupující trend a začali produkovat obytná auta, s nimiž se jejich majitelé nemusí bát opustit asfalt. I jarní pražský For Caravan má část výstavních ploch pro firmy, které se zaměřují na nezávislé cestování a overlanding.
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