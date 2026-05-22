Schillerová se opřela do guvernéra ČNB kvůli jeho slovům o zdrcené ekonomice

Poslední rozhovor šéfa České národní banky (ČNB) Aleše Michla vyvolává ve veřejném prostoru pozdvižení. Důvodem jsou například jeho slova, že v rámci boje proti růstu cen neváhá centrální banka přidusit ekonomiku vyššími úrokovými sazbami. Na jeho prohlášení teď reagovala ministryně financí Alena Schillerová (ANO).
„Budeme tak tvrdí. Klidně zdrtím ekonomiku, mně to vůbec nebude vadit. Uděláme všechno pro to, aby inflace byla nízká,“ prohlásil guvernér ČNB Aleš Michl v pondělním rozhovoru pro podcast Insider. Michl říká, že nás čeká období vyšších sazeb a nižšího ekonomického růstu.
Právě zvýšení úrokových sazeb využívá ČNB jako hlavní nástroj v boji proti rychlému růstu cen, což je její hlavní úkol. Jenže zároveň tím brzdí ekonomiku.
Vláda Andreje Babiše (ANO) přitom vsadila na to, že ekonomika poroste rychleji. A s ní že porostou i příjmy státní kasy, bez nich půjde jen složitě prosazovat nákladné ekonomické plány v podobě investic do infrastruktury, obrany, vyšších plateb za státní pojištěnce, reformy důchodů i změn v sociální oblasti.
„Samozřejmě že vysoké úrokové sazby nejsou dobré pro ekonomiku,“ řekla šéfka státní kasy Alena Schillerová ve středu deníku Aktuálně.cz. „Zatím sazby nešly nahoru, samozřejmě vyrovnat bychom se s tím museli. Znamenalo by to určité zbrzdění, ale já nemám ráda kdyby. Počkejme si,“ dodala.
Schillerová také upozornila, že ČNB není jediná, kdo může hlídat inflaci. „Je to i úkolem vlády. A my se teď soustředíme na to, jak co nejlépe postupovat, abychom zbrzdili růst inflace,“ uvedla s tím, že vláda má na to dostatečné nástroje a „musí je využít“.
Ministryně financí zároveň potvrdila, že se vláda snaží hlídat inflaci, aby zabránila případnému růstu cen dřív, než by musela zasáhnout centrální banka. „Po té hrůze těch minulých čtyř let – a teď to nemyslím politicky, ale ekonomicky –, tak se zabývám primárně tím, abychom měli inflaci co nejníže. To je prostě i naše role,“ prohlásila Schillerová.
„Proto jsme už bezprostředně po našem nástupu udělali dva protiinflační kroky,“ tvrdí. Zmiňuje převod placení poplatků za obnovitelné zdroje na státní rozpočet a zastropování marží na benzinových pumpách. V nejbližších dnech by se podle ní mělo rozhodnout o tom, zda vláda bude v regulaci cen na čerpacích stanicích pokračovat.
Strach vlády z vyšší inflace je logický. Kromě reakce centrální banky, která by zvýšením sazeb mohla zpomalit ekonomiku, by si mohla naštvat voliče. Lidem by totiž zdražil život a klesla reálná hodnota jejich úspor.
Výroky guvernéra ČNB Michla označila Schillerová jako ne zcela vhodné. „On je člověk – a teď to myslím v dobrém –, silných výroků. Je to styl jeho vyjadřování. Úplně bych to nekritizovala, že to řekl. Možná to od guvernéra ČNB nebylo nejvhodnější. Ale protože ho znám, vím, že nemá daleko k silnějším výrokům,“ uzavřela Alena Schillerová.
Mohlo by vás zajímat: Politická šikana: V čem Babiš škodí a jak se srocují kritici sudetských Němců
Kdo slevil nejvíc? Cenová válka automobilek v Česku pokračuje, někdo „dává“ až půl milionu
Léto se pomalu blíží a automobilky spolu s tím sahají čím dál častěji k různým akčním nabídkám. Někde jde o desetitisíce, jinde klidně o statisíce z ceníkové ceny. Dávno už přitom nálepku „akce“ nenosí jen elektromobily nebo méně oblíbené modely. Slevu lze získat i na bestsellery napříč automobilovým trhem. Vybrali jsme některé zajímavé akce.
Nechtěli, aby lidé věděli, co se v lesích stalo. Velikonoční masakr patří k nejtemnějším událostem Jizerek
Které střední školy ještě berou? Máme kompletní seznam volných míst ve druhém kole
Neuspělo vaše dítě v prvním kole přijímacích zkoušek na střední školu? Stále má slušnou šanci v kole druhém, kapacita oborů je celkem vysoká. Má to ale jeden háček – nemusí to být zadarmo. Například na čtyřletých gymnáziích v Praze je ve druhém kole k dispozici celkem 1262 míst. Jenže 92 procent z nich – konkrétně 1159 – na placených soukromých středních školách.
„Manévry šíleného Ivana.“ Britským letcům zatrnulo, ruské stíhačky riskovaly srážku
Ruské stíhací letouny riskovaly srážku s britským neozbrojeným průzkumným letadlem. V jednom případě se k britskému letounu přiblížily až na vzdálenost šesti metrů a v jiném případě blízkým průletem aktivovaly jeho nouzové systémy. Londýn označil postup ruských pilotů za nebezpečný a nepřijatelný.
Němci nás brali jako svoji součást. Palacký jim hodil rukavici, doma přitom mluvil německy
Dnes je to pro nás nemyslitelná představa, ale české země byly po staletí součástí německého prostoru a Praha jeho klíčovým centrem, říká historik Luboš Velek. Proč slavný dopis Františka Palackého do Frankfurtu Němce tak podráždil a před čím pisatel varoval, když mluvil o hrozbě z Ruska? Od smrti Františka Palackého - „Otce národa“ - právě nyní uplyne 150 let.