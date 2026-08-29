S kreditkou proti HIV. Český start-up chce prorazit s přesnými rychlotesty

Představte si, že potřebujete rychle a přesně zjistit, zda jste se nakazili některou z infekčních nemocí. Místo cesty k lékaři a až několikadenního čekání na výsledek z laboratoře se jen píchnete do prstu, kápnete krev na kartu velikosti kreditky a za pár minut víte, na čem jste. A navíc s velkou mírou spolehlivosti. Právě takovou technologii vyvíjí český start-up Lab On Card.
Jak funguje? Vzorek krve prochází na kartě mikroskopickými kanálky a komorami, kde protilátka zachytí hledaný antigen. Po přidání reakčního činidla barevná změna ukáže výsledek. „Probíhá stejná biochemická reakce, která by se prováděla v laboratoři. Jen si ji můžete udělat třeba doma,“ popisuje rozdíl od klasických rychlotestů byznysový a projektový manažer Lab On Card Adam Pruška.
Zatímco laboratorní vyšetření může podle něj zabrat hodiny, karta má přinést výsledek zhruba za 15 minut. Start-up se s touto technologií dostal mezi třicítku firem, které uspěly v letošním ročníku soutěže Nápad roku.
Karta jako minilaboratoř
Hlavním trumfem technologie je spojení výhod laboratorního vyšetření a rychlotestů. „Naše hybridní metoda je něco mezi tím. Je zároveň rychlá a přesná,“ vysvětluje Pruška.
Jedna karta nebude univerzální diagnostickou laboratoří. Každá má hledat konkrétní onemocnění či biomarker. Firma nyní vyvíjí třeba pro detekování viru HIV, tropické nemoci, jako je horečka dengue či malárie. Zkouší ale třeba také testy pro urgentní medicínu, které by mohly pomoci při rychlé diagnostice otřesu mozku.
Kde by se karta mohla využívat? Typickým trhem jsou třeba rozvojové země anebo státy, kde lidé musí za každý test platit sami. Firma jednala například s univerzitou a nemocnicí v Kapském Městě. Zatímco v Česku podle Prušky není kapacita testování HIV zásadním problémem, v Jihoafrické republice laboratoře vyšetřují stovky tisíc lidí ročně a každé zrychlení může pomoci.
Od nápadu k byznysu
Vize projektu s cílem dosáhnout rychlé detekce antigenů a dalších markerů celého spektra onemocnění vznikla kolem roku 2022 na základě diskuse mezi zakladateli dvou technologických firem. Postupně propojila biochemické know-how společnosti GeneSpector a technologie IQS Group, která umí vyrábět mikro- a nanostruktury potřebné pro karty. V roce 2024 z této spolupráce vznikl spin-off Lab On Card
Vyvinout fungující kartu je ovšem jen část problému. Firma musí už předem vědět, pro jaký test existuje dostatečně zajímavý trh. Jen vývoj vlastní protilátky pro jeden test může podle Prušky stát kolem 50 tisíc dolarů – a ani tak není stoprocentně jisté, že bude mít požadované vlastnosti.
„Nevyplatí se nám udělat dvacet karet s dvaceti testy a říct si, že když nám vyjdou tři, tak s těmi teprve půjdeme na trh,“ říká.
Stovky tisíc kusů měsíčně
Lab On Card proto hledá také partnery, kteří už vhodné protilátky vyvinuli. Ti dodají biologickou část, start-up na jejím základě vytvoří testovací kartu a následně se mohou podělit o výnosy z prodeje.
Výhodou Lab On Card je výrobní know-how a kapacity IQS Group. „Jsou schopní vyrábět stovky tisíc kusů měsíčně, takže můžeme dodat hned obrovské množství konkrétního testu,“ vysvětluje Pruška.
Lab On Card je zatím ve fázi vývoje – její testy v lékárně ani u lékaře nepořídíte. Dosavadní práci týmu zhruba 15 lidí financoval start-up převážně z obou zakládajících firem pomocí mateřských společností. Nyní jedná také s investičními fondy.
Od investorů již získal přibližně 20 milionů korun. Peníze potřebuje na rozšiřování portfolia a proměnu fungující technologie v jednoduchý produkt, který zvládne bez odborného vybavení použít běžný člověk.
První karty v roce 2027
„Mělo by to vypadat jako kreditka. Aby lidé nemuseli pipetovat, chceme na kartu přidávat rezervoáry s reakční kapalinou. Ty pak člověk jen propíchne a kapalina začne vzlínat,“ popisuje Pruška. Test vyhodnotíte pouhým okem.
První uživatelskou verzi karty chce Lab On Card dokončit kolem konce příštího roku. Pro výzkumné využití, kde není nutná plná certifikace zdravotnického prostředku, by pak mohla zamířit na trh v prvním či druhém čtvrtletí 2028. Cesta k použití v humánní medicíně bude delší. Každý test musí projít klinickými a stabilitními studiemi a certifikací.
„Celý proces nejvíc prodlužuje fakt, že je nutné certifikovat kompletní produkt,“ vysvětluje Pruška. Posuzuje se nejen samotná karta a její biochemie, ale celý výrobek včetně obalu, značení či způsobu použití. U dalších testů by už podle něj měla být cesta jednodušší, protože firma bude mít proces optimalizovaný.
Výsledný test má při velkosériové výrobě stát jen jedno až dvě eura. Takovýto test by pak zcela mohl změnit svět diagnostiky a pomoci stovkám milionů lidí nejen v rozvojových zemích, ale po celém světě.
Pokud se plány Lab On Card podaří naplnit, za několika lety vývoje, drahými protilátkami a složitou mikrostrukturou tak má být nakonec velmi jednoduchý výrobek: karta velikosti kreditky, kapka krve a čtvrt hodiny čekání na výsledek.
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