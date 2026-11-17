Peníze z rizikových zemí či daňových rájů končily v některých českých bankách. Závažné obvinění vznáší analýza milionu interních dokumentů uniklých z největší německé banky Deutsche Bank. Tvrdí, že finanční gigant navzdory slibům přehlížel varování před praním špinavých peněz a vycházel vstříc vlivným klientům i ruským oligarchům.
O obřím skandálu informoval v úterý server deníku Financial Times (FT). Na analýze dokumentů se přitom podílel mezinárodní tým novinářů včetně českého serveru investigace.cz.
Z největšího německého finančního ústavu Deutsche Bank uniklo více než 15 milionů interních dokumentů. Ty mají odhalovat nekalé praktiky, systémová selhání, neschopnost, nedodržené sliby ohledně reforem i tajemství některých jejích klientů z řad miliardářů a oligarchů.
Německá vláda už banku vyzvala k předložení transparentních informací o řešení dřívějších pochybení a preventivních opatření pro budoucnost.
Server investigace.cz píše, že Česko mělo vysoký podíl potenciálně rizikových nerezidentů – tedy lidí žijících nebo firem sídlících v zahraničí.
Deutsche Bank – jak vyplývá z analýzy – prý přerušila v roce 2018 spolupráci se třemi českými bankami kvůli obavám, že jimi prochází netransparentní toky peněz subjektů ze zemí mimo Evropskou unii. A to například z Ruska, jak naznačuje server investigace.cz.
Německý finanční gigant se prý obával, že Česká spořitelna (ČS), J&T Banka a PPF banka dostatečně nedodržují pravidla pro boj proti praní špinavých peněz.
Všechny tři banky obvinění rázně odmítají. „Byla to spořitelna, a ne Deutsche Bank, která v roce 2015 zaznamenala existenci prvních takzvaných průtokových účtů sloužících k možné legalizaci výnosů z trestné činnosti,“ reagoval za Českou spořitelnu mluvčí Filip Hrubý.
„Okamžitě jsme tyto účty reportovali na Finanční a analytický útvar a zároveň jsme přijali veškerá opatření dle AML legislativy (opatření proti praní špinavých peněz – pozn. red.) a dalšímu využívání těchto účtů jsme vždy v samém počátku zamezili,“ vysvětluje mluvčí.
Banka odmítá tvrzení, že „v roce 2018 došlo k přerušení spolupráce mezi Českou spořitelnou a Deutsche Bank v důsledku podezření na praní špinavých peněz“.
Naše vztahy s Deutsche Bank byly a jsou zcela korektní, tvrdí Hrubý. „Ve zmíněném období nám Deutsche Bank pouze oficiálně oznámila, že z důvodů optimalizace nákladů budou platby směřující z účtů klientů spořitelny na účty klientů Deutsche Bank procesovány skrze naši mateřskou skupinu Erste,“ upřesnil Hrubý. S tím, že jde o naprosto standardní optimalizace nákladů, kdy se větší banka rozhodne procesovat platby od menší banky skrze její matku.
Ředitel korporátní komunikace PPF a PPF banky Leoš Rousek řekl agentuře ČTK, že banka spolupracuje s Deutsche Bank, stejně jako s dalšími bankami na mezibankovním trhu ve standardním režimu.
„V minulosti Deutsche Bank ukončila pouze poskytování služeb svého investičního bankovnictví, což zdůvodnila tím, že v dané době mezi ní a PPF bankou neprobíhaly žádné transakce na kapitálových trzích,“ prohlásil Rousek. A zdůraznil, že dodržování pravidel banky proti praní špinavých peněz pravidelně kontrolují interní i externí audity.
Také u J&T Banky prý viděla Deutsche Bank rizika ve finančních tocích subjektů se sídlem mimo EU. Podle uniklých materiálů německá instituce nejprve chtěla upravit způsob spolupráce, nakonec se ale rozhodla kooperaci ukončit.
Mluvčí J&T Banky Martin Tesař tvrdí, že Deutsche Bank v minulosti označila za důvod ukončení korespondenčního bankovnictví malý počet zahraničních transakcí. Tesař zdůraznil, že s J&T Bankou nikdy nebylo zahájeno žádné řízení kvůli porušení pravidel pro praní špinavých peněz. A že dnes obě banky standardně spolupracují.
„Pravidla pro přijímání klientů a monitoring transakcí průběžně zpřísňujeme podle vývoje regulace, geopolitické situace i vlastního hodnocení rizik. Transakce a klienti s vazbou na Rusko u nás podléhají zesíleným kontrolám,“ konstatoval Tesař.
Uniklé dokumenty ukazují, že Deutsche Bank prověřovala i ČSOB a UniCredit Bank, píše ČTK. V obou případech měla obavy, že mají mezi klienty takzvané skořápkové firmy. Tedy podniky, které sice právně existují, ale nevykonávají skutečnou obchodní činnost a často nelze dohledat jejich koncového vlastníka. K ukončení spolupráce s těmito dvěma bankami ale Deutsche Bank nakonec nepřistoupila.
„Už jsme to vyřešili“
Deutsche Bank reagovala na obvinění prohlášením, že uniklé dokumenty poukazují na problémy staré řadu let a v některých případech až dvě desetiletí. „Dnes jsme jiná banka. Pod vedením (generálního ředitele) Christiana Sewinga prošla Deutsche Bank zásadní změnou,“ uvedla. Dodala, že v letech 2019 až 2025 investovala do posílení kontrolních mechanismů sedm miliard eur.
Podle listu Financial Times nicméně uniklé dokumenty vrhají na Sewingovo působení v čele banky nové světlo. Ukazují, že tento manažer, který sliboval tlustou čáru za sérií skandálů banky, ve skutečnosti prosazoval podstupování větších rizik, měl výhrady vůči kontrolním mechanismům a tajil některé problémy před akcionáři, píše FT.
Analýza podle listu odhalila mimo jiné účetní triky, poskytování finančních informací hraničících s klamáním či dříve neznámé podrobnosti ohledně vztahů banky se sexuálním delikventem Jeffreym Epsteinem a americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
Interní materiály Deutsche Bank předali novinářům dva whistlebloweři. Podle vyjádření mezinárodní neziskové organizace Barracuda Media, která byla vytvořena pro analýzu materiálů, chtěli především upozornit na vztahy Deutsche Bank s ruskými oligarchy a na její obchodní vazby na ruské peníze. Zpracování 15 milionů uniklých dokumentů trvalo téměř rok.
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