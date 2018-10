Někdejší král dovolených Fischer opět zakládá aerolinky. Nahradím Air Berlin, věří

Letadla někdejšího majitele cestovní kanceláře Fisher a obchodního a marketingového ředitele zkrachovalé Tomi Tour vzlétnou příští rok na jaře.

Praha - Podnikatel Václav Fischer se po letech vrací k podnikání v letecké dopravě. Založil společnost air Fischer, která má začít létat na jaře příštího roku. Do roku 2020 plánuje provozovat na linkových a charterových letech čtyři až pět letadel. Létat chce především z Berlína, kde nahradí spoje po společnosti Air Berlin, která loni zanikla.

"Společnost air Fischer bude létat z letišť, kde je pro ni místo. A to zejména z berlínského letiště Tegel, kde chybí kapacita, kterou dříve zajišťovala společnost Air Berlin. V tuzemsku vidíme dobrou příležitost pro úspěšné operování našich letů v Brně a Pardubicích," uvedl Fischer.

Zpočátku chce provozovat dvě letadla typu Boeing 737 - 700 pro 148 cestujících. Rozšíření flotily plánuje Fischer v roce 2020. Letadla zajistí podnikatelova hamburská společnost A.M.F. Aircraftleasing Meier & Fischer. Na novou Fischerovu společnost upozornil web Zdopravy.cz.

Letecká společnost air Fischer bude zajišťovat linkové lety - například z Brna do Basileje, Barcelony, Berlína, Dublinu, Paříže a Říma a dále charterové lety. Odletovými letišti mají být Basilej, Berlín, Bratislava, Brno, Pardubice a Salzburg a cílovými Basilej, Barcelona, Berlín, Dublin, Paříž, Řím, Mallorca, Gran Canaria, Kréta, Rhodos, Antalya a Hurghada.

"Nabídneme cestovním kancelářím v Česku, na Slovensku, ale také v Německu a Rakousku možnost on-line knihování míst na letech air Fischer. Samozřejmě budeme usilovat o nízké náklady. Budeme se snažit nabídnout cestujícím dobrou kvalitu služeb a to tak, jak na to byli zvyklí na palubách Fischer Air," dodal podnikatel.

Fischer začal v Česku prodávat zájezdy na začátku 90. let prostřednictvím pobočky své německé Fischer Reisen. Svoji cestovní kancelář v Německu v roce 1996 prodal a investoval do nákupu letadel a do dalšího rozvoje svých firem v tuzemsku, kde provozoval cestovní kancelář Fischer. Zároveň byl v roce 1999 zvolen prvním nezávislým senátorem, když získal dosud nejvyšší podíl hlasů - 71 procent.

Jeho společnosti se v letech 2002 a 2003 dostaly do finančních problémů a cestovní kancelář převzala finanční skupina KKCG podnikatele Karla Komárka. Neobešlo se to bez vzájemných sporů, které trvají dodnes.

Fischerova AMF dnes požaduje v mezinárodní arbitráži proti ČR náhradu škody za dvě prodaná letadla a za ušlý leasing do roku 2027. Celkem jde včetně úroků o 125 milionů dolarů, což je 2,6 miliardy korun.

V další mezinárodní arbitráži se podnikatel dožaduje náhrady škody za znehodnocenou investici do cestovní kanceláře Fischer, kde požaduje odškodnění ve výši 60 milionů eur, v přepočtu 1,5 miliardy korun.

V červenci 2009 ukončila činnost Cestoví kancelář Tomi Tour spojená se jménem Václava Fischera. Při krachu nechala v zahraničí zhruba 3400 lidí, dalších téměř 15 tisíc klientů mělo zakoupený zájezd.