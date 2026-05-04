Jurečka cupuje plán ANO. Razantní změna penzí přisype pár stovek, způsobí ale velký problém

Změny v penzích se přiblížily a dotknou se každého důchodce. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) Aktuálně.cz řekl, jaký průběh schvalování zásadní reformy očekává. Jeho resortní předchůdce Marian Jurečka (KDU-ČSL) však přišel s novými výpočty a před změnami důrazně varuje.
Ministerstvo práce zveřejnilo v půli dubna kompletní návrh zákona, čímž odstartovalo schvalovací proces. Vrací se vyšší valorizace důchodů, kterou v rámci úspor zpomalila minulá vláda. Novela zvýhodňuje pracující důchodce a rozšiřuje takzvané věkové valorizace, tedy zvyšování důchodu po dosažení určitého věku.
Opozice přitom vládní plány kritizovala už v době, kdy měly teprve podobu předvolebních slibů. Nejhlasitěji se ozýval Juchelkův ministerský předchůdce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Ten stále patří k nejvýraznějším kritikům.
„Bude to znamenat výrazné nárůsty výdajů rozpočtu a ty peníze budou chybět jinde, budou chybět na péči o seniory,“ řekl minulý týden Jurečka deníku Aktuálně.cz. Uznává nicméně, že vláda jen plní volební sliby.
„Ale už těm lidem neříkají: Budete mít sice o pár stovek vyšší důchod, ale budete mít výrazně komplikovanější sociální a zdravotní péči,“ varuje Jurečka.
Podle Jurečky nebudou chybět jenom peníze, ale i dostatečné kapacity. „My ty kapacity nebudujeme, nedáváme dost peněz na rozvoj sociálních služeb, nestavíme odlehčovací služby,“ argumentuje exministr.
Někdejší šéf lidovců tvrdí, že se snažil Juchelku přesvědčit, aby od některých plánů vláda ustoupila. „Dávat věkové valorizace v situaci, kdy nejsme schopni adekvátně zaplatit rodinám domácí péči o jejich blízké, jdeme cestou à la třinácté důchody,“ rozčiluje Jurečka.
„Pak je tady další argument, ten jsem si dopočítal před 14 dny. Mezi roky 2030 až 2040 přijdeme o 400 tisíc lidí na českém pracovním trhu, což je rozdíl mezí tím, kolik lidí z českého pracovního trhu odejde a kolik lidí přijde z těch populačně slabších ročníků,“ popisuje Marian Jurečka.
„A když vrátíme zpátky věk odchodu do důchodu na těch 65 let, tak přijdeme o dalších 70 nebo 80 tisíc lidí. A to nedoženete tím, že budete motivovat důchodce k tomu, aby pracovali,“ dodal exministr.
Klíčový volební slib hnutí ANO v podobě návratu věkové hranice na úroveň, z níž ji zvedla předchozí vláda Petra Fialy (ODS), přitom v návrhu zákona není. „Co se týče věku odchodu do důchodu, to půjde spolu s úpravou náročných profesí ve druhé vlně, která se začne připravovat v příštím roce,“ řekl Aleš Juchelka v úterý deníku Aktuálně.cz. Přičemž prý počítá s tím, že schvalování „první vlny“ nebude snadné. „Průtahy očekávám,“ potvrdil současný ministr.
Jeho předchůdce Jurečka už dřív spočítal, kolik by stálo, pokud by se naplnily všechny sliby hnutí ANO v důchodové oblasti, včetně snížení věku odchodu do důchodu zpátky na 65 let. Podle něj by mělo jít v dlouhodobém horizontu o výpadek až 240 miliard korun ročně.
Juchelkova důchodová reforma
Od ledna 2028 se navrací valorizační vzorec, který změnila předchozí vláda Petra Fialy (ODS). Každoročně se budou důchody zvedat o inflaci a polovinu růstu reálných mezd místo současné třetiny.
U seniorů od 80 let věku se mají zvyšovat důchody každých pět let o pětistovku měsíčně. Při dosažení sta let věku to bude o tisícovku. Podle věku se penze zvyšují už nyní, ovšem jen dvakrát: poprvé v 85 letech o tisícovku a následně až ve sto letech o 2000 korun.
Od ledna příštího roku by se pracujícím seniorům měly podle návrhu zákona navyšovat důchody za každý odpracovaný rok. Zásluhová část důchodu tak poroste o 1,5 procenta za každý odpracovaný rok. Zvýhodnění v oblasti sociálního pojištění, kdy pracující senior nemusí odvádět 6,5 procenta své hrubé mzdy, zůstává.
Juchelka hájí změny v penzích s tím, že systém bude spravedlivější a že už před volbami hnutí slíbilo, že seniorům přidá peníze.
„Vláda ukazuje, jak jedná nezodpovědně, a dneska už se nemůže vymlouvat, že nemá data. Ta data má od loňského září, úplně přesně ví, co se který rok stane, kolik peněz bude potřebovat – a stejně to všechno hází za hlavu,“ uzavírá exministr Marian Jurečka.
