Opožděný plán na levnější bydlení. Schillerová řekla, jak může upravit daně

Ministerstvo financí finišuje s návrhem zásadní změny státní podpory hypoték. Původně chtěla ministryně financí Alena Schillerová (ANO) představit plán do konce června, přípravy nicméně stále nejsou u konce. Teď šéfka státní kasy deníku Aktuálně.cz řekla, kdy má být hotovo.
Hnutí ANO slibovalo před volbami voličům levnější hypotéky. Vláda tak už několikrát čelila dotazům, jak to hodlá udělat. A to zejména v kontextu toho, že Česká národní banka kvůli obavám z vyšší inflace zvýšila základní úrokové sazby, které následně zvedají cenu ostatních úvěrů v ekonomice.
Kabinet Andreje Babiše (ANO) pracuje s variantou, že výhodnější hypotéky se nebudou týkat všech.
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) už dříve uvedla, že úvahy „jdou cestou daňové podpory, která by byla silnější a významnější pravděpodobně pro mladé lidi“.
„Máme na stole více variant, které posuzujeme, samozřejmě i v kontextu rozpočtových možností. Počítám, že v průběhu léta budeme mít jasno,“ řekla teď Schillerová deníku Aktuálně.cz.
Ministryně sice už před časem řekla, že by úleva měla být rozpočtově neutrální, to ale teď není jisté. „Ještě to vyhodnocujeme,“ doplňuje nyní ministryně s tím, že chce představit konkrétní návrh do konce srpna. A vláda se ho pokusí schválit ještě letos. Nová podpora by mohla začít platit od rolu 2028.
Omezení hypoték pro starší
Nyní si mohou žadatelé odečíst z daňového základu zaplacené úroky ve výši až 150 tisíc korun ročně. Ročně lze ušetřit na daních až 22,5 tisíce, které by jinak majitelé hypotéky odvedli státu.
Ve hře je tak například zvýšení tohoto limitu. Pokud by ale mělo být opatření rozpočtově neutrální, musel by stát tyto peníze naopak někde škrtnout.
Premiér Andrej Babiš ostatně na začátku června při poslaneckých interpelacích naznačoval, že by mohlo dojít k omezení podpory hypoték pro starší a majetnější. Pravidla nicméně už dnes upřednostňují lidi do 36 let.
Hnutí ANO už před volbami slibovalo, že by mladým párům poskytlo státní podporu na úroky při pořízení prvního bytu. Plán má současná vládní koalice i v programovém prohlášení, nicméně v hospodářské strategií chybí.
K plánu kabinetu zlevnit hypotéky se také vyjádřila viceguvernérka České národní banka Eva Zamrazilová v rozhovoru pro Spotlight Aktuálně.cz.
Stát by musel za hypotéky ručit
Uvedla, že jedinou možností, jak může stát snížit cenu hypoték, je situace, kdy by za ně nějakým způsobem ručil. „Musely by to být hypotéky, které by garantoval stát. Já myslím, že taková opatření v řadě zemí existují, je to čistě politická otázka,“ řekla Zamrazilová před dvěma týdny. Zároveň ale varovala před riziky a zmínila, jak podobná snaha ve Spojených státech vyústila v globální finanční krizi.
Respektovaný expert a profesor ekonomie Tomáš Havránek, kterého šéfka státní kasy často cituje, tvrdí, že by se pravidla pro poskytování hypoték měla zmírnit.
Ta dnes zvýhodňují žadatele do 36 let, kterým stačí mít našetřeno deset procent hodnoty nemovitosti, ostatní musí složit dvacet procent a ti, co kupují hypotéku na investici, dokonce třicet procent.
Splátky by také dle doporučených pravidel neměly překročit 40 procent čistého příjmu žadatele a celková hypotéka by pak neměla být vyšší než osminásobek čistého ročního příjmu.
Nesplnitelné, hodnotí opozice
„Daleko víc bych nechal rozhodnutí – zda si hypotéku vzít, nebo ne – na lidech a bankách, aniž by jim stát diktoval tak přísné podmínky. Hypotéka není riziková věc ani pro toho, kdo si ji bere, ani pro banku, která má jistinu,“ řekl Havránek v rozhovoru pro Aktuálně.cz minulý měsíc.
Opozice slib kritizuje a tvrdí, že jde o něco, co nelze nikdy splnit. Hlavní ekonom společnosti Natland Petr Bartoň tvrdí, že pokud vláda zvýhodní hypotéky, povede to ke zdražení bytů, které už jsou tak dost drahé, a k větší nedostupnosti bydlení.
„To, co dělá české byty drahými, nejsou drahé hypotéky, nýbrž nemožnost stavět tam, kde lidé chtějí bydlet,“ tvrdí Bartoň. „Státní dotace hypoték situaci nejen nezlepší, ale ještě zhorší. Budou tu extra peníze použitelné pouze na koupení bytu,“ vysvětluje ekonom. Byty se tak budou podle něj prodávat pro všechny ještě dráž.
„To není teorie. Přesně taková dotace hypoték vedla k obřímu zdražení bytů v Polsku. A všude jinde, kde to zkusili. Navíc toto zdražení zvýší inflaci, tím i úrokovou sazbu, a tím i další hypotéky. A splácení státního dluhu,“ uzavírá Bartoň.
Mohlo by vás zajímat: Dostupnost bydlení se zhoršuje, hypotéky jsou drahé, stát i obce výstavbu komplikují a aktivisté blokují. Příčin je celá řada, myslí si Jakub Kuneš
Vědci vyvrátili mýtus o lovcích mamutů. Kosti z Česka odhalily překvapivou pravdu
Obraz pravěkých lidí, kteří s nasazením života skáčou s oštěpy po šestitunových mamutích samcích, dostává vážnou trhlinu. Nová genetická analýza kostí z 11 evropských nalezišť – včetně Česka – ukázala, že zástupci druhu Homo sapiens šli na jistotu. Celých 70 procent jejich kořisti tvořily mamutí samice. Vědci teď vysvětlují, proč byla matriarchální stáda pro lovce tak snadným terčem.
Konec tajným plánům. Vedení FIFA ztratilo důvěru, čílí se šéfové UEFA
Evropská fotbalová unie (UEFA) uvítala rozhodnutí mezinárodní federace FIFA, která po vlně kritiky upustila od plánů prodat podíl na světových šampionátech soukromým investorům. Zároveň v dnešním prohlášení uvedla, že současné vedení světového fotbalu ztratilo důvěru nejen UEFA, ale i mnoha dalších členů fotbalové rodiny.
Zaměstnanec ČNB stíhaný za krádež je ve vazbě, poslal jej tam brněnský soud
Zaměstnanec České národní banky (ČNB) stíhaný za krádež, kterého ve čtvrtek zadrželi policisté, je od sobotního dopoledne ve vazbě. Řekl to mluvčí Krajského státního zastupitelství v Brně Petr Lužný.
Ochlazení si dlouho neužijeme, na Česko se valí další vlna extrémních veder
Víkend přinese částečné ochlazení, od pondělí pak Česko zasáhne další vlna veder, která potrvá několik dní. Teploty vystoupají k 39 stupňům Celsia. Na většině území očekávají meteorologové velmi silnou až extrémní zátěž teplem, informoval ve své sobotní výstraze Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Aerolinky pohoršily bizarním suvenýrem. Z domu Anny Frankové udělali štamprli
Někomu v marketingovém oddělení nizozemské státní aerolinky KLM to nejspíš připadalo jako geniální nápad. Vždyť co by si turista z Amsterdamu odvezl raději než keramickou repliku domu Anny Frankové, ze které se „panákuje“? Ano, přesně tak. Miniatura budovy, v níž se za druhé světové války před nacisty skrývala židovská dívka, firma prodává jako nádobku na alkohol.