O osudu čtyř úložišť jaderného odpadu na Vysočině se bude rozhodovat znovu

před 41 minutami

Ministerstvo životního prostředí prodloužilo žádost o vyhledávání hlubinného úložiště jaderného odpadu v lokalitách Březový potok, Čertovka, Čihadlo a Magdaléna na Vysočině. Aktivisté z Platformy proti hlubinnému úložišti tvrdí, že je to protizákonné. Podle ní resort pouze napravuje nedbalost úředníků, kteří předchozí výzkum nestihli včas dokončit. Správa úložišť radioaktivních odpadů však tvrdí, že cíle prodloužení je pouze detailnější průzkum oblastí. Úřad má příští rok vybrat právě čtyři místa, kde úložiště nakonec budou vybudována.

Chanovice (Klatovsko)/Praha - Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) vrátil do hry průzkumná území na geologické práce pro vyhledávání hlubinného úložiště jaderného odpadu v lokalitách Březový potok, Čertovka, Čihadlo a Magdaléna. O osudu zbylých tří území z Vysočiny se rozhodne později. Informaci Platformy proti hlubinnému úložišti potvrdila mluvčí ministerstva Petra Roubíčková. Platforma sdružuje 23 dotčených obcí a 12 spolků.

Geologický zákon podle Roubíčkové umožňuje prodloužení žádosti o stanovení průzkumného území, současně však nestanoví lhůtu, kdy má žadatel - v tomto případě Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) - podat žádost o prodloužení a dokdy musí ministerstvo rozhodnout.

"Rozkladová komise proto ministrovi doporučila, aby se o žádosti o prodloužení neinvazivních průzkumů na MŽP rozhodovalo znovu, protože předtím byla žádost zamítnuta právě a pouze z důvodu uplynutí doby platnosti původní žádosti," dodala mluvčí.

Mluvčí platformy Petr Nohava a starosta obce Pluhův Žďár a právník Pavel Doucha míní, že rozhodnutí odporuje zákonu a jde o další z chaotických kroků státní správy v přípravě strategické a citlivé stavby až za 110 miliard korun.

Ministr se podle zástupců platformy pokouší napravit předchozí nedbalost úředníků SÚRAO, kteří nestihli udělat průzkumy v termínu ani včas zajistit jeho prodloužení. Správa úložišť mezitím podle platformy začala tvrdit, že k provedení geologických prací průzkumná území nepotřebuje, a zahájila výzkum, k němuž průzkumná území nejsou potřebná.

"Ministerstvo bude naše žádosti o prodloužení platnosti průzkumných území znovu posuzovat a našim žádostem plně vyhoví," řekl ředitel SÚRAO Jiří Slovák. SÚRAO čeká rychlé rozhodnutí i u zbývajících tří lokalit. Cílem prodloužení průzkumů je podle Slováka detailněji definovat požadavky na technické geologické práce v dalších etapách výběru úložiště.

Podle aktuálního harmonogramu by SÚRAO měla příští rok vybrat čtyři lokality pro další etapu posuzování vhodnosti pro hlubinné úložiště. Harmonogram tak počítá s výběrem lokality finální a záložní v roce 2025, řekl.

"Na náš podnět MŽP provedlo letos v červnu kontrolu činnosti SÚRAO, která měla vyjasnit správnost jejího postupu. Výsledek není znám," uvedli zástupci platformy. Městský soud v Praze navíc dodnes nerozhodl o žalobách 18 obcí a šesti spolků, které napadly nezákonnost stanovení průzkumných území v roce 2015.

Areál hlubinného úložiště s podzemní plochou 300 hektarů a nadzemním deseti- až 20hektarovým areálem by měl podle cen z roku 2010 přijít na 105 až 110 miliard korun. SÚRAO, které po dokončení průzkumů území koncem roku 2018 má zúžit počet lokalit na čtyři, má navrhnout finální místo pro stavbu do roku 2025. Definitivní rozhodnutí o úložišti, které by mělo začít fungovat po roce 2065, by mělo padnout kolem roku 2050.