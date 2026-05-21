Česká ekonomika

Nafta v Česku za uplynulý týden opět zlevnila, benzin naopak zdražil

ČTK

Nafta v Česku za uplynulý týden opět zlevnila, kdežto benzin po předchozím zlevnění zdražil. Cena nejprodávanějšího benzinu Natural 95 stoupla v průměru o 31 haléřů na 42,84 koruny za litr, cena nafty klesla o 40 haléřů na 40,96 koruny. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje.

Ve srovnání se stejným obdobím loni je benzin nyní o 9,13 koruny na litru dražší a cena nafty meziročně stoupla o 8,8 koruny.

Nejlevnější benzin v zemi v současnosti natankují řidiči ve Zlínském kraji, kde je litr v průměru za 42,49 koruny. Nafta je nejlevnější v Karlovarském kraji, litr tam prodávají průměrně za 40,54 koruny. Naopak nejdražší paliva dlouhodobě nabízejí pumpy v Praze, kde litr benzinu stojí průměrně 43,56 koruny a litr nafty 41,45 koruny.

Ceny paliv v Česku i jinde ve světě začaly prudce stoupat poté, co Izrael a Spojené státy americké letos 28. února letecky zaútočily na Írán. Ten pak v odvetě napadl okolní země s americkými základnami. Válka mimo jiné zablokovala důležitou lodní trasu pro přepravu ropy, která pak výrazně zdražila. Od 8. dubna platí příměří, ale mírová jednání zatím uvázla na mrtvém bodě.

Před konfliktem byla v Česku průměrná cena benzinu kolem 33,50 koruny za litr a cena nafty kolem 33 korun. Benzin stále postupně zdražuje, nyní je jeho cena na nejvyšší úrovni od začátku války.

Ministerstvo financí od počátku dubna jako součást vládních opatření proti dalšímu zdražování paliv stanovuje pro čerpací stanice maximální cenu, za kterou mohou pohonné hmoty prodávat. Pro dnešek maximální cena benzinu činí 45,08 koruny za litr, tedy o 37 haléřů více než ve středu. Nejvyšší cenu nafty úřad stanovil na 42,43 koruny, což je o 26 haléřů dráž než ve středu.

