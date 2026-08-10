Neuvěřitelná cena 5,90. Farmáři zuří, obchody prudce zlevnily jejich produkt. Schillerová reagovala

Loni v létě extrémně levná vajíčka, ke konci roku nevídaně nízké ceny másla, minulý měsíc některé obchodní řetězce přišly s rekordně levným mlékem. Farmáři i mlékaři se zlobí, že obchody tyto ceny dotují, a stát řeší, co s tím. Ministerstvo zemědělství deníku Aktuálně.cz potvrdilo, že extrémně nízkými cenami mléka se už zabývá antimonopolní úřad.
V červenci začal jeden z tuzemských maloobchodních řetězců prodávat litr trvanlivého mléka za pět korun a 90 haléřů. Spustil lavinu a následovaly další s cenou za litr mléka pod deseti korunami.
„Je to totální deformace cen! Nesmím se vyjadřovat k cenám, ale to mléko stojí méně než obyčejná voda. Na tom mléku za 5,90 jenom karton, ten obal, stojí dvě koruny a 50 haléřů. Lidé ztrácí představu, jaká je hodnota výrobku. A to je špatně,“ řekl Aktuálně.cz Jiří Kopáček, předseda Českomoravského svazu mlékárenského (ČMSM). Někteří mlékaři mluví o degradaci práce zemědělců.
„Myslím si, že by se tím měl zabývat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Žádám o to ministerstvo, měl by se tím zabývat stát, přichází o DPH, to by měla řešit paní ministryně Schillerová,“ dodal Kopáček.
Na ministryni financí Alenu Schillerovou (ANO) se kvůli tomu, že obchody prodávají výrobky za méně, než za kolik je nakoupí od dodavatelů, obrátil například i Český svaz zpracovatelů masa (ČSZM). V červnu jí poslal dopis.
„Svaz důrazně požaduje, aby byl cílený prodej zboží v akčních nabídkách pod nákupní cenou výslovně zařazen mezi zakázané nekalé obchodní praktiky a současně označen za nekalosoutěžní jednání,“ uvedl v korespondenci pro Schillerovou šéf představenstva svazu Jaromír Kloud.
Prodej pod cenou označil za agresivní praktiku, které menší podniky nemohou ekonomicky čelit. „Výsledkem je likvidace regionálních prodejen a zpracovatelů, oslabování domácí produkce a koncentrace trhu v rukou několika silných subjektů,“ píše Kloud.
Schillerová mu obratem odpověděla, že jeho stanovisko bere jako podnětné pro další diskusi. „Nastolená problematika se dotýká oblastí, které nespadají do působnosti ministerstva financí,“ napsala ČSZM šéfka státní kasy. A odkázala svaz nejen na ministerstva spravedlnosti, průmyslu a obchodu, ale i na ÚOHS. Korespondenci zveřejnil svaz na svých stránkách.
Pokud jde o námitku mlékařů, že stát přichází o DPH, ministerstvo financí to odmítá. „Jde o předem promyšlenou marketingovou akci, jejímž cílem je zvýšit celkový nákup zákazníka,“ řekla Aktuálně.cz mluvčí resortu financí Gabriela Krušinová.
Zákazník podle Krušinové obvykle nenakoupí jen zlevněný výrobek, ale i další zboží za běžnou cenu. „Sleva na některé položky je tak v průměru kompenzována nákupem ostatního zboží,“ argumentuje. Navíc zákon o DPH podle ní nevyžaduje jako základ pro výpočet daně pro zboží v akcích cenu obvyklou.
Ministerstvo zemědělství tvrdí, že resort obdržel v souvislosti s extrémně nízkými cenami mléka v maloobchodních řetězcích několik podnětů. „Tyto podněty jsme postoupili Úřadu pro kontrolu hospodářské soutěže (ÚOHS),“ uvedl pro Aktuálně.cz mluvčí resortu Vojtěch Bílý.
„Mohu potvrdit, že jsme podněty od ministerstva zemědělství obdrželi a posuzujeme je z hlediska nekalých obchodních praktik, tedy zneužití významné tržní síly,“ sdělil mluvčí ÚOHS Martin Švanda.
V některých zemích je prodej pod nákupní cenou výslovné zakázán. V Česku o něj usiluje i Potravinářská komora ČR. „Tento jev představuje celoevropský problém, kterého si jsou vědomi i úředníci v Bruselu, kteří již začínají diskutovat o možné regulaci,“ řekla Aktuálně.cz šéfka komory Dana Večeřová.
A připomíná, že zákaz prodeje za podnákupní ceny byl součástí zákona o významné tržní síle do roku 2016, kdy byl ze zákona odstraněn. Ustanovení se však téměř nepoužívalo, neboť tam byla řada výjimek. Například pro zboží v akci. „Prodej pod nákupní cenou zkresluje vnímání hodnoty výrobků a ohrožuje tržní prostředí,“ zdůrazňuje Večeřová.
Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza považuje zákaz prodeje pod cenou za nesmysl, který by znamenal zdražení základních potravin. „Tím, že to mléko bylo ziskové, tak rostly kapacity. A v situaci, kdy Čína zavřela své hranice a Blízký východ je přivřel, je tady teď obrovská nadkapacita,“ vysvětlil minulou neděli v pořadu Poledne s Moravcem.
„To, co se prodává v těch akcích, to je trvanlivé mléko, to jsou ty plné sklady, které je potřeba vyprodat. Čerstvé mléko se prodává za úplně jiné ceny, tam ta cena zůstává velmi rozumná,“ zdůrazňuje Prouza. S tím, že dotování základních potravin i podle něj patří k nejúčinnějším nástrojům, jak přilákat zákazníka do obchodu.
Prouza je přitom členem meziresortní skupiny, která se zabývá možným zákazem prodeje pod nákupní cenou. Už dřív o těchto úvahách totiž mluvil ministr zemědělství za SPD Martin Šebestián, například už letos v únoru v rozhovoru pro Deník.cz. Zároveň ale zdůraznil, že chce hledat kompromis se všemi dotčenými subjekty, který ale stále chybí.
„Nechceme tady žádnou válku, ale potřebujeme si říct, co ‚zapneme‘, co komu pomůže tak, aby situace byla v tom obchodním řetězci win–win a aby rozdělení obchodních přirážek na každé úrovni bylo co nejvíce spravedlivé,“ řekl Šebestyán Deníku.cz.
„Pan ministr je spíš odborník než politik. Není ani poslanec, má nějakého stranického šéfa (Tomia Okamuru, předsedu SPD – pozn. red.), který svou volební kampaň stavěl na levných potravinách, na jarmarcích, kde sám prodával potraviny za dotované ceny,“ rýpnul si nyní Prouza do ministra ve zmíněném pořadu.
Podle něj by zákaz zdražil základní potraviny o 15 až 20 procent. Prouza potvrdil, že si obchodníci levnější ceny kompenzují tím, že některé dražší výrobky mají vyšší cenu. „Musíme si říct, jestli chceme levnější základní potraviny, nebo levnější šampaňské a kaviár,“ naznačuje.
Pokud by stát nařizoval, že potravina musí stát minimálně tolik, za kolik ji obchod koupí, povede to podle Prouzy také k tomu, že supermarkety budou víc nakupovat ze zahraničí, protože tam lze mnoho výrobků sehnat levněji.
Ministerstvo zemědělství upozorňuje, že zmíněná pracovní skupina spolu s potravinovým ombudsmanem řeší vedle prodeje za velmi nízké ceny i další témata. „Cílem skupiny není zasahovat do tvorby cen jednotlivých výrobků ani hodnotit konkrétní obchodní akce jednotlivých řetězců, ale identifikovat systémové problémy a hledat řešení, která povedou k vyšší transparentnosti trhu,“ sdělil Aktuálně.cz mluvčí resortu zemědělství Vojtěch Bílý.
Ministerstvo si je podle něj velmi dobře vědomo obav producentů z mimořádně nízkých akčních cen mléka. Dle statického úřadu zemědělec v průměru prodal v červnu litr mléka za 9,82 koruny, zpracovatel za 15,46 koruny a průměr v obchodech vychází na 22,45 koruny. „Od počátku roku cena u všech článků řetězce klesá,“ dodal Bílý.
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