Ministerstvo financí navrhuje pozastavit EET na dobu nouze a další tři měsíce

Ministerstvo financí navrhuje pozastavit elektronickou evidenci tržeb po dobu trvání nouzového stavu a následujících třech měsíců. Znamená to, že žádný poplatník nebude muset evidovat své tržby a tato povinnost nebude nikterak kontrolována. Pozastavení EET je potřeba upravit novelou zákona, kterou úřad předloží na úterní mimořádné

Ministerstvo financí také navrhuje prominout červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob. "To znamená, že červnová záloha, tedy druhá záloha u čtvrtletních plátců a první záloha u pololetních plátců, se nebude vůbec hradit," uvedl úřad.

Již v sobotu ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) uvedla, že připravuje další daňový tak zvaný liberační balíček, v němž by odložila i zpětně platbu daně z nabytí nemovitosti, a to do konce srpna. Firmy by také mohly podle Schillerové umořit případnou letošní daňovou ztrátu zpětně například z loňského zisku. Podle současných pravidel mohou ztrátu umořovat následujících pět let.

