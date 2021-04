Majitel českého kasina žádá po Facebooku půl miliardy. Vadí mu šíření klamavé reklamy

Kvíz: Vraždy, sex a intriky, Hra o trůny slaví 10 let. Jak dobře seriál znáte?

Kdo otrávil Joffreyho, do koho byl platonicky zamilovaný Malíček a co se dělo na Rudé svatbě? Připomeňte si deset let seriálu Hra o trůny.