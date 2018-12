Podmínky spojení výrobce mattonky s Pepsi: firma se musí zbavit Tomy a čajů

Karlovarské minerální vody musí převést výrobu ledového čaje Dobrá voda do závodu Toma, výrobek přejmenovat na ledový čaj Toma a celý závod Toma připravit k prodeji. Tuto podmínku stanovil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, aby mohly KMV koupit českou i slovenskou pobočku PepsiCo a přitom nenarušily hospodářskou soutěž

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) to zveřejnil na svých internetových stránkách. Generální ředitel konkurenčních firem Ondrášovka a Karlovarská Korunní Libor Duba upozornil, že v rozhodnutí není definováno, dokdy musí KMV závod prodat.

Karlovarské minerální vody podmínku antimonopolního úřadu akceptovaly. "Přesun výroby ledového čaje neovlivní celkovou produkci závodu Dobrá voda a nebude mít dopad ani na zaměstnance, kteří zde pracují. Ani naši spotřebitelé nepřijdou o svůj oblíbený výrobek, budou si jej moci i dále vychutnat, ač pod jiným jménem. Pro pokračování podniku Toma zajistíme dobré podmínky," uvedl dnes generální ředitel KMV Alessandro Pasquale.

Podle Duby není v rozhodnutí definovaný způsob prodeje. Není tak podle něj ošetřené to, že by po čase, pokud odštěpenému závodu klesnou tržby, si ho nemohly Karlovarské minerální vody znovu koupit, jako tomu udělaly u Hanácké kyselky. "Součástí odprodeje není obchodní značka Toma - pouze licence, což bude mít na hodnotu případné koupě zásadní vliv," dodal Duba. Ondrášovka by měla o závod teoreticky zájem, je však podle něj nutné ještě prozkoumat podmínky licencí. Cenu závodu odhadl na nižší stovky milionů korun.

Úřad o podmíněné fúzi rozhodl už na konci října. "Spojení soutěžitelů vzbuzovalo vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže plynoucí z rozšíření aktivit skupiny KMV při výrobě a velkoobchodním prodeji značkových neochucených a ochucených vod a značkových RTD (ready-to-drink) čajů," uvedl tehdy předseda ÚOHS Petr Rafaj.

Duba kritizoval i délku času, který před zveřejněním rozhodnutí uplynul. Firma za posledních 41 dní několikrát vydání rozhodnutí se závazky urgovala, naposledy toto pondělí. Na postup úřadu podala firma stížnost.

V transakci, kterou ÚOHS posuzoval, šlo o nákup jak české, tak slovenské pobočky PepsiCo a také o maďarská aktiva společnosti nadnárodní skupiny PepsiCo Inc. Slovenské a maďarské úřady již dříve fúzi povolily, ÚOHS však zjistil, že spojením firem by získaly KMV převahu na trhu s ledovými čaji. Proto podmínkami stanovil, že musí výrobu tohoto segmentu pod vlastní značkou omezit.

Skupina KMV, kterou vlastní italská rodina Pasquale, je největším výrobcem minerálních a pramenitých vod ve střední Evropě. V Česku vyrábí vedle minerální vody Mattoni pramenitou vodu Aquila a minerální vody Magnesia, Poděbradka, Dobrá voda a Hanácká Kyselka. Své produkty vyváží do dvaceti zemí. KMV mají 11 závodů, z toho sedm v České republice. Pracuje pro ně 2 400 zaměstnanců a mají obrat kolem 12,5 miliardy korun.

Česká PepsiCo se loni po dvou letech ve ztrátě dostala do zisku 654 tisíc korun. Tržby jí vzrostly meziročně o 355 milionů na 2,75 miliardy korun