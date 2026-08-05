Kvalita už není výhoda, ale základ. Česká gastro scéna udělala velký skok, říká provozní šéf McDonald's

Česká gastronomie prochází výraznou proměnou a kvalita už dnes není konkurenční výhodou, ale nutným standardem. „Tyto standardy přitom nevznikly jako reakce na měnící se požadavky trhu, ale jsou pevnou součástí naší interní kultury a každodenního fungování,“ říká ve Spotlightu Aktuálně.cz Jaroslav Sedláček, provozní a franšízový ředitel McDonald's pro Česko a Slovensko.
„Gastronomie v Česku udělala v posledních letech obrovský skok. Jsme úplně někde jinde než před dvaceti nebo třiceti lety,“ říká Jaroslav Sedláček ve Spotlightu Zuzany Tvarůžkové. Dodává, že bezpečnost a kvalita potravin jsou pro společnost McDonald's dlouhodobě absolutní prioritou a nestojí jen na plnění zákonných požadavků, ale i na interních standardech.
Restaurace dnes čelí vyšším nárokům zákazníků i kontrolních orgánů a kvalita či bezpečnost potravin se podle Sedláčka staly samozřejmým základem podnikání. Svou roli podle něj sehrála i pandemie covidu-19, která pomohla oddělit provozy zaměřené na dlouhodobou péči o zákazníka od těch, které spoléhaly na krátkodobý úspěch.
Významné jsou podle něj také kontroly a dohled státu. Zároveň ale provozní ředitel McDonald’s tvrdí, že provozovatelé by neměli čekat na příchod inspektorů. „My si proaktivně stavíme standard tak, aby kontrola byla ve finále už jen razítkem na to, co děláme,“ popisuje Sedláček. Právě důsledné nastavení procesů podle něj pomáhá předcházet pochybením a udržovat dlouhodobě vysokou úroveň služeb.
Velkou změnou posledních let je digitalizace. Technologie dnes podle Sedláčka pomáhají sledovat kvalitu surovin, jejich skladování i dobu použitelnosti. „Ta inteligence nebo stroje pomáhají našim zaměstnancům, aby to co nejefektivněji řídili,“ vysvětluje. Data o prodejích i chování zákazníků zároveň umožňují lépe plánovat zásoby a omezovat plýtvání potravinami.
Rozhovor se dotkl také měnícího se očekávání zákazníků. Ti podle Sedláčka stále více vyhledávají novinky a limitované nabídky, zároveň ale zůstávají věrní produktům, které znají řadu let.
Významnou roli hrají sociální sítě, které ovlivňují nejen výběr jídla, ale i podobu obalů nebo prezentaci produktů. „Některá generace tolik nejde po produktu, ale po obalovém materiálu, který je atraktivní na selfie nebo na sociální sítě,“ říká.
Na závěr mluvil také o lidech, bez kterých by podle něj gastronomie nemohla fungovat. Přestože je práce v oboru náročná, věří, že kvalitní servis stojí především na motivovaných zaměstnancích. „Jídlo je oslava a měli bychom si více vážit lidí, kteří se o hosty starají,“ uzavírá Jaroslav Sedláček.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
Začátek – 08:31 Kvalita a bezpečnost potravin jako základ gastronomie, role kontrolních orgánů a hygienických standardů.
08:31 – 16:37 Jak fungují kontroly surovin, digitální hlídání kvality a plánování zásob v restauracích.
16:37 – 21:57 Rozvoz jídla, původ surovin, transparentnost a proměna očekávání zákazníků.
21:57 – 29:49 Nové trendy v nabídce, vliv sociálních sítí, vegetariánské alternativy a odpovědnost za stravování.
29:49 – Konec Nedostatek pracovníků v gastronomii, práce s mladými lidmi a význam kvalitního personálu.
Rozhovor vznikl ve spolupráci se společností McDonald‘s.
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