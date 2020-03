Kompenzovat mzdy bude stát i firmám, které fungují, ale potýkají se s poklesem

Fungující firmy, které nyní platí zaměstnancům 100 procent mzdy, ale kvůli koronaviru se potýkají s poklesem výnosu nebo produkce, budou mít nárok na kompenzaci mezd prostřednictvím kurzarbeitu. Konkrétní podmínky pro čerpání podpory do pondělí 6. dubna připraví ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, ministryně financí Alena Schillerová (oba za ANO) a ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD).

Nastavení opatření není podle ministra zatím stanoveno. Nárok na úlevu by ale měly mít firmy, které zaznamenaly pokles výnosu nebo produkce o 30 procent a drží si zaměstnance, kterým platí plné mzdy. Měly by nárok na kompenzaci mezd v řádu 20 procent, řekl Havlíček.

Opatření by mělo být pro firmy motivačním prvkem. Havlíček už dříve uvedl, že by nechtěl, aby některé podniky zhodnotily současnou situaci tak, že se jim více vyplatí výrobu přerušit a čerpat úlevy.

Vláda v úterý schválila pravidla kurzarbeitu, který je součástí programu na podporu zaměstnanosti Antivirus. Stát bude vyplácet dva druhy příspěvků na mzdy za období od 12. března do konce dubna. Stát poskytne 80 procent náhrady mzdy lidí v karanténě a mzdy pracovníků uzavřených provozů, a to do 39 000 korun. U omezení výroby kvůli výpadku pracovníků, surovin či poklesu poptávky to bude 60 procent, a to do 29 000 korun. Podpora se stanoví ze superhrubé mzdy.