Kolik lidí pracuje v profesích, které jsou lépe placené než ta vaše? Máte lepší, nebo horší mzdu než zedníci, učitelé či programátoři? Datová redakce Aktuálně.cz připravila interaktivní infografiku s příjmy 3,6 milionu zaměstnanců ve více než třech stovkách profesí. Zadejte svou hrubou mzdu a zjistíte, jak na tom jste.
Nejvíce v Česku vydělávají řídící letového provozu, na druhé straně žebříčku se nacházejí zedníci či pomocníci v kuchyni. Rozdíl jejich mezd je propastný. Na částku, kterou prvně jmenovaní získají za jediný měsíc, musejí ti druzí pracovat celý rok.
Je ale také pravda, že lidí starajících se o bezpečnost na českém nebi pracuje v celé zemi jen zhruba pět set, zatímco třeba zmíněných pomocníků v kuchyni je 9,4 tisíce a „dělníků v oblasti výstavby budov“ pak 14,9 tisíce.
Kolik lidí vydělává víc než vy
Kolik vydělávají jednotlivé profese a kolik lidí v nich pracuje
méně nebo stejně jako vy:
více než vy:
Jak graf číst a co čísla znamenají
Každý kruh představuje jednu profesi. Vodorovná poloha ukazuje medián hrubé měsíční mzdy, svislá počet zaměstnanců. Také velikost kruhu vyjadřuje počet zaměstnanců. Svislá osa je logaritmická: stejná vzdálenost představuje stejný násobek počtu lidí.
Medián rozděluje zaměstnance v profesi na dvě poloviny: jedna vydělává méně, druhá více. Počty nad grafem sčítají zaměstnance celých profesí podle jejich mediánu. Nevyjadřují rozdělení individuálních mezd. Počty jsou přibližné, odvozené z údajů v tisících osob zaokrouhlených na jedno desetinné místo.
Rozsah: 334 profesí s dostupnou mzdou a počtem zaměstnanců, celkem 3 616 600 osob. Graf popisuje zaměstnance v dodaných datech, nezahrnuje automaticky všechny pracující v Česku.
Datová redakce Aktuálně.cz na základě těchto dat – mezd a počtů zaměstnanců ve více než třech stovkách profesí – vytvořila interaktivní aplikaci, ve které můžete zjistit, kolik lidí v Česku vydělává víc, nebo míň než vy. Stačí zadat vaší průměrnou měsíční mzdu a aplikace vše spočítá a názorně zobrazí.
Srovnání vychází z podrobných údajů Českého statistického úřadu a ministerstva práce za rok 2025. Zahrnuje 334 profesí, pro které je k dispozici mzda i počet zaměstnanců. Dohromady v nich pracuje přibližně 3,6 milionu lidí. Nejde tedy o úplný přehled všech profesí a ekonomicky aktivních lidí v Česku, kterých je celkem kolem pěti milionů.
U jednotlivých povolání statistika sleduje medián hrubé měsíční mzdy. Ten označuje výdělek „prostředního“ zaměstnance: polovina lidí v profesi bere méně a polovina více. Medián tak o skutečném odměňování v dané profesi vypovídá mnohem lépe než průměrná mzda. Do udávané částky v infografice se vedle základní mzdy promítají také prémie, odměny nebo náhrady mzdy například za dovolenou.
Výsledné počty lidí je třeba brát jako orientační srovnání podle profesí. Graf sčítá zaměstnance podle povolání, jejichž medián leží nad vámi zadanou částkou nebo pod ní. Nezjišťuje výdělek každého jednotlivce: i v hůře placené profesi může někdo dostávat více než vy a naopak.
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