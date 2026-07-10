Inflace v ČR v červnu zvolnila, srazily ji pohonné hmoty a potraviny

Spotřebitelské ceny v Česku v červnu meziročně vzrostly o 1,5 procenta, meziroční inflace tak výrazně zpomalila z květnových 2,1 procenta. Ke zmírnění inflace významně přispěl pokles cen pohonných hmot v poslední době po březnovém prudkém zdražení. V pátek to uvedl Český statistický úřad (ČSÚ).
Česko mělo nižší inflaci než všechny sousední země. Nízká inflace ke snižování úrokových sazeb České národní banky (ČNB) podle analytiků nyní nepovede, protože se o ni postaraly nevyzpytatelné položky - potraviny a pohonné hmoty.
„Nafta se v červnu na čerpacích stanicích prodávala v průměru zhruba za 37 korun za litr a benzin Natural 95 za necelých 40 korun za litr. V případě benzinu Natural 95 to byla nejnižší hodnota od letošního března a v případě nafty od února,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ Pavla Šedivá.
Nadále pokračoval meziroční pokles cen potravin a nealkoholických nápojů, který se v červnu prohloubil z květnových 1,9 procenta na 3,4 procenta. Zlevnilo například maso o 6,2 procenta, máslo o 35,5 procenta, polotučné trvanlivé mléko o 29,4 procenta a oleje a tuky o 21,1 procenta.
Červnovou inflaci srazily ceny potravin a pohonných hmot, uvedl v komentáři k vývoji inflace ředitel sekce měnové ČNB Petr Sklenář. Očekává, že celková inflace bude ve druhé polovině roku poblíž dvou procent, na závěr roku spíše mírně nad touto hodnotou. Poslední zpomalení inflace jde podle něj na vrub kolísavých položek, na jejichž další vývoj nelze spoléhat. Naopak zvýšená jádrová inflace a nárůst globálních inflačních tlaků představují nadále důvody pro zvýšenou obezřetnost, dodal.
Pokles inflace pod dvě procenta ani podle analytiků nejspíš nebude mít dlouhého trvání. „Výsledky jsou mnohem nižší, než se kterými počítala analytická obec. Nicméně z pohledu ČNB se mnoho nemění, když inflaci táhnou dolů rozkolísané složky, které mohou rychle otočit směr. Ostatně nám to ukázal tento týden, kdy příměří na Blízkém východě je v ohrožení, což se projevilo nárůstem ceny ropy Brent na světových trzích až o desetinu,“ uvedl analytik Raiffeisenbank Martin Kron. „V podobném duchu se vyjádřil i člen bankovní rady Jakub Seidler, tudíž návrat ke snižování úrokových sazeb můžeme vyloučit,“ dodal.
„Meziroční inflace pod dvěma procenty je skvělou zprávou pro českou ekonomiku i české domácnosti,“ řekl ČTK prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Bez výrazného zlevňování potravin by se ale i podle něj na takto nízkou inflaci Česko vůbec nedostalo. Právě potraviny v současnosti v Česku zlevňují téměř nejrychleji v celé Evropské unii, rychlejší pokles cen vykazuje už jen Švédsko, uvedl.
Česko si v červnu v evropském žebříčku inflace polepšilo. Meziroční zvýšení spotřebitelských cen o 1,5 procenta znamenalo čtvrtou nejnižší inflaci ze 41 sledovaných zemí, zatímco v květnu bylo Česko sedmé. Vyplývá to z analýzy investiční společnosti Portu. Rychleji než v Česku rostly ceny ve všech sousedních zemích. Na Slovensku činila inflace 3,4 procenta, v Rakousku 3,2 procenta, v Polsku 2,5 procenta a v Německu 2,3 procenta.
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