Hypotéky mírně zdražují, ale drží se nad pěti procenty, ukázal Hypoindex

Průměrná sazba hypoték počátkem května nepatrně meziměsíčně stoupla o 0,01 bodu na 5,19 procenta. Je nejvýše od prosince 2024. Vyplývá to z aktuálních údajů Swiss Life Hypoindexu, který se zpracovává na základě nabídkových sazeb na začátku každého měsíce. Metodika odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro 80 procent hodnoty nemovitosti.
„Trh dál svazují geopolitická rizika, cena ropy, inflační očekávání a vyšší úrokové swapy. Bez uklidnění ve světě nelze čekat rychlý návrat k levnějším hypotékám. Důležitější než samotná meziměsíční změna je však skutečnost, že se hypoteční trh po dubnovém skoku usadil zpět nad pětiprocentní hranicí a zatím nenachází jasný impulz k návratu na nižší úrovně,“ uvedl ve čtvrtek analytik Swiss Life Select Jiří Sýkora.
„Banky snižují sazby hypotečních úvěrů zpravidla pomaleji, než je zvyšují. Šanci na jejich zvýšení často využijí rychle,“ doplnil vedoucí produktového oddělení společnosti Tom Kadeřábek.
Rozdíl mezi krátkými a dlouhými fixacemi se v posledních měsících výrazně prohlubuje. Zatímco ještě před rokem činil rozdíl mezi nimi zhruba 35 bazických bodů, nyní dosahuje už 84 bodů. U tříleté fixace se aktuálně pohybuje sazba kolem 4,90 procenta, zatímco desetiletá fixace vystoupala na 5,74 procenta.
Hlavním faktorem nejsou kroky České národní banky, ale vývoj na finančních trzích, zejména úrokové swapy. Ty určují cenu dlouhodobých peněz pro banky a mají přímý vliv na tvorbu hypotečních sazeb. V posledních týdnech se swapové sazby drží vysoko, což bankám neumožňuje hypotéky zlevňovat.
Do hypotečního trhu zároveň začínají promlouvat regulatorní a tržní změny, zejména přísnější přístup k financování investičních nemovitostí. Opatrnější posuzování úvěrů na nemovitosti určené k pronájmu může mírně ochladit investiční poptávku. Hypoteční sazby se pravděpodobně budou držet v pásmu kolem pěti procent. Rychlý pokles je podle aktuálních dat nepravděpodobný. Reálnější je stagnace s mírnými výkyvy podle vývoje inflace, ekonomiky a tržních očekávání.
Růst sazeb se okamžitě promítá do rodinných rozpočtů. U modelové hypotéky 3,5 milionu korun se splatností 25 let vzrostla měsíční splátka z březnových 20 240 korun na zhruba 20 858 korun. Rozdíl přibližně 600 korun měsíčně může během celého fixačního období znamenat desítky tisíc korun navíc.
„Půl roku po volbách jsou hypoteční sazby zhruba o půl procentního bodu výše. A to navzdory tomu, že současná vláda před volbami slibovala na billboardech levnější hypotéky. Stačilo několik měsíců a realita politická hesla rychle obnažila. Ukazuje se totiž nepříjemná pravda: vláda má na cenu hypoték jen velmi omezený, v praxi téměř nulový přímý vliv,“ poznamenal Kadeřábek.
Možnost dalšího bezprostředního zvýšení úrokových sazeb v tuto chvíli podle místopředsedy představenstva Gepard Finance David Eima nic nenaznačuje. Zároveň zdůraznil, že i když úroková sazba kolem pěti procent je o něco vyšší, než by dlouhodobě pokládal za rozumné, není to žádný extrém. Zároveň se ale podle analytika Bidli Daniela Horňáka úrokové sazby na úroveň před začátkem konfliktu jen tak nevrátí. „Na levné hypotéky, i přes zpřísnění a konkurenční boj mezi bankami, můžeme zapomenout,“ dodal Horňák.
Pokles sazeb neočekává ani hypoteční specialistka FinGO Jana Vaisová. „Banky nyní hlásí, že jsou zatím předzásobené žádostmi, které klienti podávali ještě před zpřísněním podmínek pro investiční nemovitosti a před očekávaným zvyšováním sazeb. Schvalovací proces tady nyní trvá neobvykle déle,“ upozornila.
