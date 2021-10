Pavel Liška se omluvil za spoty pro Bohemia Energy. Někteří se na mě sesypali, napsal

Herec Pavel Liška se na sociálních sítích omluvil kvůli svému několikaletému účinkování v reklamních spotech společnosti Bohemia Energy, která nedávno vyhlásila krach. Mnozí jej nyní za spolupráci s firmou kritizují.

"Už to je přes týden, co mi došel mail z Bohemia Energy, že končí s podnikáním (pár minut, než jsem se to dozvěděl z médií). Vůbec jsem tomu nerozuměl, až po nějaký chvíli jsem pochopil, že je to opravdu realita," napsal Pavel Liška na svém Facebooku. "Byl jsem dvakrát tak v šoku, jednak jsem nechápal jak tak velká společnost s takovým množstvím klientů, kteří jsou na ni závislí, včetně mě, může jen tak oznámit, že ze dne na den končí. A pak šok druhý, že se to vlastně týká i mě, nejen jako jejich zákazníka, ale i jako toho, kdo pro BE před 3 roky natáčel reklamní spoty, právě proto, aby se víc lidí dozvědělo, že existují, a že máme na trhu alternativu, která nám je schopna elektřinu dodat za výhodnější ceny, než nabízí velcí monopolní dodavatelé."

Týden po krachu cítí potřebu omluvit se všem, kteří se kvůli firmě dostali do nepříjemné situace. "Dneska už víme, že se to celý hodně moc nepovedlo. Ovlivní to spoustě lidí život. Sám patřím k tomu miliónu zákazníků BE, kteří jim důvěřovali a využívali jejich služeb," uvedl.

Liška je pro mnohé klienty Bohemia Energy kvůli několikaletému účinkování v jejich reklamě spojen s firmou. "A tak to zklamání, zlobu, naštvanost…nemilost…cítí i vůči nám s Markem," zmínil hereckého kolegu Marka Daniela, který ve stejné reklamě také hrál. "S tím už nic nenaděláme. Je mi to moc líto a všem, kdo cítí takové příkoří, se tímto omlouvám," dodal.

Devětačtyřicetiletý herec upřesnil, že jej reklamní agentura s nabídkou účinkovat ve spotech Bohemia Energy oslovila před čtyřmi lety. Napsal, že se snaží být v případě reklamních spoluprací ostražitý a že oba s Danielem společnost prověřovali a našli si o ní mnoho informací. V té době se mu jevila jako dobrá alternativa k velkým hráčům v oblasti energetiky, navíc nabízela výhodnější ceny. Liška tvrdí, že se na něj v souvislosti s Bohemia Energy nevybíravě sesypali lidé, kterým vadí, že veřejně vyjadřuje své názory.

Majitel Bohemia Energy obchoduje s energiemi dál

Krach energetické firmy zasáhl téměř milion Čechů. S Bohemia Energy totiž skončili také další dodavatelé, kteří patří do společnosti, a sice Comfort Energy, X Energie, Energie ČS a Europe Easy Energy. Konec oznámily i Kolibřík Energie a Skautská Energie.

Nyní si bývalé zákazníky těchto společností rozebírají dodavatelé poslední instance (DPI), a to na dobu šesti měsíců, než si najdou jiného dodavatele. U nich budou lidé za energie platit víc, než byli zvyklí. Částky, které zákazník za energie zaplatí, se odvíjejí od vývoje cen na burze, které se nyní pohybují v rekordních výškách.

Energetický regulační úřad (ERÚ) vyzval spotřebitele, aby neotáleli s výběrem nové smlouvy u vybraného dodavatele. Kromě společnosti, ke které se nyní dostali, mohou zvolit jakéhokoliv dodavatele na trhu, upřesnil v pátek předseda Rady ERÚ Stanislav Trávníček.

U DPI podle Trávníčka sice mohou klienti zůstat až půl roku, institut ale slouží primárně jako záchranná síť, aby lidé nezůstali bez elektřiny a plynu. Volba standardního ceníku je cenově výhodnější, uvedl. Změnu doporučují i samotní dodavatelé DPI.

Jak zjistily Hospodářské noviny, Bohemia Energy sice ukončila dodávky energií pro své klienty, majitel skupiny Jiří Písařík však své podnikání neukončil. Společnost měla nakoupený plyn a elektřinu předem, a Písařík začal některým bývalým klientům nabízet dodávky skrze svou poslední přeživší firmu Amper Market.

Mohlo by vás zajímat: Zákazníci Bohemia Energy teď zaplatí násobně víc, starší lidé budou trpět