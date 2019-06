Pražský dopravní podnik odmění věrné řidiče. Dostanou až 15 korun na hodinu navíc

před 19 minutami

Pražský dopravní podnik (DPP) zvýší ve dvou vlnách svým zaměstnancům příplatek za délku dosažené odborné praxe v podniku. Zaměstnanci postupně dostanou od tří do 15 korun na hodinu podle počtu odsloužených let. Sdělila to mluvčí podniku Aneta Řehková.

Dosud zaměstnanci dostávali jednu až 13 korun na hodinu. Na zvýšení se domluvilo vedení podniku s odboráři při jednání o dodatku ke kolektivní smlouvě. Průměrná mzda v pražském dopravním podniku byla ke konci loňského roku 38 735 korun, průměrná mzda v Česku byla za loňský rok 31 885 korun. DPP je největší městská firma a zaměstnává téměř 11 tisíc lidí. Nárok na příplatek mají zaměstnanci po prvním roce působení v dopravním podniku. V současné době dostávají po prvním roce korunu na hodinu navíc. Zaměstnanci, kteří jsou v podniku přes 35 let, dostávají 13 korun. Od začátku příštího roku se obě částky zvýší o korunu. Další navýšení příplatku plánuje podnik od 1. dubna 2020, kdy se zvýší příplatky o zmíněné tři a 15 korun. Na základě podepsaného dodatku ke kolektivní smlouvě se vedení podniku s odbory dohodlo, že začnou jednat o zavedení pojištění odpovědnosti za škody způsobené zaměstnavateli pro všechny zaměstnance. Dohodli se také, že DPP vyčlení 30 milionů korun na zlepšení pracovního prostředí. Zlepší se zejména hygienické a klimatické podmínky na pracovištích, což se bude týkat především zaměstnanců pracujících v nepřetržitém provozu. Příplatky nyní: Příplatky od dubna 2020: Roky Sazba Roky Sazba 0 - 1 0 korun za hodinu 0 - 1 0 korun za hodinu 1 - 2 1 korun za hodinu 1 - 2 3 korun za hodinu 2 - 3 2 korun za hodinu 2 - 3 4 korun za hodinu 3 - 6 3 korun za hodinu 3 - 6 5 korun za hodinu 6 - 9 4 korun za hodinu 6 - 9 6 korun za hodinu 9 - 12 5 korun za hodinu 9 - 12 7 korun za hodinu 12 - 15 6 korun za hodinu 12 - 15 8 korun za hodinu 15 - 20 7 korun za hodinu 15 - 20 9 korun za hodinu 20 - 25 10 korun za hodinu 20 - 25 12 korun za hodinu 25 - 30 11 korun za hodinu 25 - 30 13 korun za hodinu 30 - 35 12 korun za hodinu 30 - 35 14 korun za hodinu nad 35 13 korun za hodinu nad 35 15 korun za hodinu Zdroj: Dopravní podnik hlavního města Prahy DPP v Praze provozuje linky metra, tramvají, autobusů a lanové dráhy. Město dává na provoz podniku přes 13 miliard korun ročně.