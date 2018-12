Český pracovní trh láká cizince. Jsme pro ně atraktivní zemí, říká průzkum

Do České republiky přichází za prací více lidí, než kolik jich odchází za lepšími penězi do zahraničí. Studie zjistila, co je k nám láká.

Česko je v regionu střední a východní Evropy druhou nejatraktivnější zemí z pohledu migrace pracovních sil. Vyplývá to z letošní studie Central and Eastern Europe Prosperity Report, kterou vypracoval britský Legatum Institute s podporou Erste Group. Ta je mateřskou bankovní skupinou České spořitelny.

Celkem do Česka mezi roky 2000 a 2015 přišlo o 3,5 procenta více lidí, než kolik jich ze země odešlo. Atraktivnější pracovní trh nabídlo ve středoevropském regionu už jen Rakousko. Zahraniční pracovníky lákalo ještě Maďarsko, Slovinsko a Slovensko. Ze zemí, které v tomto období rozšířily Evropskou unii, bylo Česko z pohledu migrace pracovních sil nejúspěšnější.

Průzkum zjistil i to, proč u nás chtějí cizinci pracovat. Jsou tu především spokojeni s celkovým životním standardem - snadno si dokáží sehnat bydlení, oceňují vysokou úroveň veřejných služeb včetně hromadné dopravy a líbí se jim česká kultura.

Z pohledu výše mezd zaujímá Česko čtvrté místo v regionu. Spokojenější se svým finančním ohodnocením jsou cizinci v Rakousku, Slovinsku a v Litvě.

Hledáme v univerzitních městech a na sociálních sítích

Že o cizince není na našem pracovním trhu nouze, potvrzuje vedení pražské pobočky naftařské firmy ExxonMobil. V jejím pracovním týmu tvoří cizinci z různých zemí světa více než polovinu z 1200 zaměstnanců. Pracují ve všech divizích, například v obchodu se surovinami pro chemický a potravinářský průmysl, v odděleních s pohonnými hmotami a mazivy. Starají se také o nábor pracovníků pro celou Evropu nebo o péči o zákazníky na celém světě.

"Zatímco v Česku se poslední roky pohybuje nezaměstnanost na minimech, v jižní Evropě je bez práce podle dat Eurostatu i pětina obyvatel. Stěhování za prací je řešením. A nesmíme pominout, že Praha je pro mladé lidi toužící cestovat lákavou destinací," říká Martina Slabá z ExxonMobilu.

Firma hledá nové kolegy ze zahraničí na pracovních veletrzích v univerzitních městech nebo prostřednictvím doporučení stávajících zaměstnanců. "Vystavujeme otevřené pozice na evropských pracovních portálech a na internetových stránkách kariérních center zacílených univerzit. Využíváme také sociální sítě a spolupracujeme též s agenturami, které mají zastoupení v zahraničí," doplňuje Martina Slabá.

Cizinci chválí v Praze zejména systém městské hromadné dopravy, obdivují krásy města a množství hradů a zámků v celé zemi. Ostatním by doporučovali před nastěhováním do Česka aspoň malý náskok ve znalosti češtiny. Bez ní je to prý těžké, zejména na úřadech a v obchodech.

S náborem cizinců pro české firmy má zkušenosti i personální společnost JobConnector. "Hlavním motivem pro nábor cizinců je samozřejmě nedostatek pracovní síly a vzhledem k minimální nezaměstnanosti je nutnost náboru v zahraničí doslova urgentní," říká personalista Tomáš Surka.

Nejvíce zkušeností má personální agentura s pracovníky z Ukrajiny. "Ti sem jezdí rádi, většinou tu mají známé nebo příbuzné, jejich aklimatizace je tak výrazně jednodušší," dodává Tomáš Surka. Naše země je pro ně podle něj atraktivní díky velkému množství pracovních příležitostí i rychle rostoucím mzdám. Ukrajinci pracují nejčastěji jako operátoři výroby nebo vykonávají odborné manuální práce, po nichž je největší hlad.

Jak nalákat Čechy zpět do země?

Studie Prosperity Report upozorňuje ovšem i na nebezpečí, které středoevropskému pracovnímu trhu poslední roky hrozí, a to je odliv mozků do zahraničí. "Ti nejlepší a nejbystřejší příliš často odcházejí, ať již kvůli zpomalujícím ekonomikám jejich zemí, nebo kvůli lákavějším příležitostem v zahraničí," konstatuje studie.

Česko i ostatní země v regionu musí podle analytiků Legatum Institute vytvořit mladým lidem podmínky, které ke své práci očekávají. Práce jim musí dávat smysl a musí jim nechávat prostor i na osobní život. Slovensko a Polsko se už snaží přilákat zpět do země kvalifikované pracovníky, kteří se v minulosti vydali do zahraničí za lepšími podmínkami. A jejich programy mají výsledky.

Slovenská vláda už v roce 2015 schválila program poskytování dotací pro mladé odborníky, kteří absolvovali studium v zahraničí, a také pro experty, kteří alespoň deset let pracují v cizině. Mladí odborníci mohou dostat pobídky do 10 tisíc eur (253 tisíc korun) a experti až 50 tisíc eur (1,27 milionu korun), pokud se přestěhují do vlasti a nastoupí do zaměstnání ve veřejném sektoru.

Další úspěch Česka bude podle autorů studie záviset i na tom, jak se dokáže vypořádat se svými největšími slabinami. Těmi jsou zejména zdlouhavý proces při zakládání obchodních společností a také nižší transparentnost v rozhodování ve veřejném sektoru.

"Způsob, jakým se migranti budou integrovat do stávajících kultur, jaké pracovní pozice budou vykonávat a kdy odejdou domů, jsou zásadními otázkami, které budou řešit jak politici, tak občané," uvádí Prosperity Report.

Celkově zaujímá Česká republika z hlediska prosperity 26. místo mezi 149 zeměmi.