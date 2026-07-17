Ceny průmyslových výrobců dál rostou a v zemědělství naopak dál klesají

Ceny průmyslových výrobců meziročně dál rostou, v červnu ale jejich růst zpomalil na 1,3 procenta. V zemědělství ceny od loňského prosince klesají, přičemž v červnu se pokles mírně prohloubil na 13,5 procenta. U stavebních prací ceny meziročně stouply o 4,1 procenta a u tržních služeb pro podniky o 3,2 procenta.
Údaje, které naznačují budoucí vývoj cen pro spotřebitele, v pátek na webu zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Ve srovnání s květnem výrobní ceny klesly v zemědělství i průmyslu, zatímco ve stavebnictví a službách vzrostly.
Meziroční růst cen průmyslových výrobců v červnu zpomalil z květnového růstu o 1,5 procenta. Podle ČSÚ v červnu výrazně vzrostly ceny koksu a rafinovaných ropných výrobků. Ceny chemických látek a přípravků byly vyšší o 18,4 procenta.
Více než čtyřprocentní nárůst cen proti loňskému červnu statistici zaznamenali u ostatních nekovových minerálních výrobků a u pryžových a plastových výrobků. Naopak u elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu ceny klesly o 4,4 procenta a o pět procent nižší byly také ceny potravinářských výrobků, přičemž u mléčných výrobků šly dolů o více než 14 procent.
V zemědělství meziroční pokles cen zrychlil z květnových 13,2 procenta. Výrazněji se v červnu snížily ceny v živočišné výrobě, kde byly nižší o 16,1 procenta, zatímco v rostlinné výrobě klesly o 11,3 procenta. Proti loňskému červnu o téměř 18 procent klesla cena čerstvé zeleniny, o 15,6 procenta obilovin a o 9,3 procenta olejnin. Ceny mléka byly meziročně nižší o zhruba 26 procent a prasat o téměř 24 procent. Skot, vejce a drůbež zdražily.
Meziroční odhadovaný růst cen stavebních prací byl v červnu rychlejší než v květnu, kdy činil 3,5 procenta. Materiál a výrobky spotřebovávané v tomto odvětví v šestém měsíci zdražilo o 6,7 procenta. Zrychlil i nárůst cen tržních služeb pro podniky, které v květnu byly meziročně vyšší o tři procenta. Vzrostly ceny za reklamní služby a průzkum trhu, za služby v oblasti zaměstnání, produkce filmů, videozáznamů a televizních pořadů, za bezpečnostní a pátrací služby nebo i za činnost v oblasti tvorba programů a vysílání a za informační služby.
Meziměsíčně ceny zemědělských výrobců v červnu klesly o 0,6 procenta a průmyslových výrobců o 0,4 procenta. Ceny stavebních prací se proti květnu zvýšily o 0,3 procenta a tržních služeb pro podniky o 0,1 procenta.
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