Bývalý šéf ČNB poslal Babišovi varování kvůli výzvě na „zlevnění peněz“

Zavedení elektronické evidence tržeb byl dobrý krok, regulace cen pohonných hmot naopak smysl nedává. I tak by se dalo shrnout hodnocení některých vládních kroků, které vystavil v pořadu Spotlight bývalý guvernér České národní banky a šéf dozorčí rady Generali České pojišťovny Miroslav Singer.
Ceny pohonných hmot vláda zastropovala v první polovině dubna. „Pamatuji, že ceny kolem 40 korun za litr benzinu byly v roce 2007. A v roce 2007 jsme měli skutečně o poznání nižší příjmy. A rozdýchali jsme to,“ řekl Singer Aktuálně.cz.
„A jestli jsme udýchali 40 korun za litr v roce 2007, tak letos bychom určitě udýchali 50 korun za litr. Jsme vlastně bohatší, máme větší příjmy,“ dodal.
Na pumpách si přitom Singer všiml růstu cen i u ostatních produktů. „Oni si to trošku (pumpaři – pozn. red.) promítají do zdražování všeho ostatního, co na těch pumpách mají. Protože na pumpě zastavit nakonec musíte a nakonec tam tomu dítěti ten párek v rohlíku taky koupíte, když hrozně vříská,“ poznamenal ekonom.
Státní zásahy, i když „nepřinášejí žádné drama“, jsou podle Singera nebezpečné. „Pořád mluvíme o nějakých principech předběžné bezpečnosti a eliminace rizik a neuvědomujeme si, že i zasahování do trhu ohrožuje naši bezpečnost a má nějaká rizika,“ připomíná. To hlavní riziko podle něj spočívá v tom, že vláda tím brzdí bohatnutí obyvatel.
Někdejší guvernér také okomentoval slova Aleše Michla, současného šéfa centrální banky, o tom, že neváhá zvýšením úrokových sazeb, a tedy zdražením úvěrů zdrtit ekonomiku, jen aby zabránil inflaci. „Komunikace v dnešní době se posunula od toho, jak centrální banky komunikovaly, když já jsem končil před deseti lety. Ta potřeba získat pozornost vede k tomu, že se používá víc emotivní vyjádření, jaká se díky tomu k těm adresátům skutečně donesou,“ poznamenal Singer.
Následná výzva premiéra Andreje Babiše (ANO), ať ČNB sníží úrokové sazby a zlevní úroky, ho prý „nechává chladným“.
Centrální banka je nezávislá, nesmí se nechat ovlivnit. Babiš to ovšem zmínil v souvislosti se snahou zlevnit úvěry – a ukazuje to na zemích, které mají euro, jejich úvěry jsou totiž levnější. Ostatně levnější hypotéky slibovalo hnutí ANO už před volbami.
„Samozřejmě tady neustále debatujeme, že jsou tady dražší hypotéky než v eurozóně. Ale kdyby nebyly dražší hypotéky než v eurozóně, tak jsou dražší nemovitosti, a to docela dramaticky,“ varoval Singer.
Vládu nicméně hájil, pokud jde o snahu změnit stavební řízení a zrychlit výstavbu. To je totiž cesta, která může zprostředkovaně nakonec snížit cenu hypoték, protože se zvedne nabídka movitostí. Nicméně je to cesta na delší dobu.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:00–05:00 Musí se Češi připravit na další zdražování? Podaří se vládě rozhýbat ekonomiku, která ale už nyní roste slušným tempem? Rozhodující pro další vývoj bude plné otevření Hormuzského průlivu – do kdy by se měl zprůchodnit, aby nedošlo k další vlně masivního zdražování?
05:01–12:00 Regulace cen pohonných hmot na benzinových pumpách – šlo o nezbytně nutný krok? Jaká jsou rizika takového státního zásahu a kam mohou podobná státní rozhodnutí vést? Česko se připravuje na EET – co to znamená?
12:01–20:00 Guvernér ČNB Aleš Michl použil velmi ostrou slovní intervenci, když řekl, že zamezí zdražování i za cenu zdrcené ekonomiky. Jak běžné je takové vyjádření šéfa centrální banky? Má vláda vliv na cenu hypoték? Co by se stalo, pokud by teď centrální banka snížila sazby?
20:01–25:00 Snaha vlády motivovat obce a kraje, aby měly peníze uložené u České národní banky. Co to bude znamenat pro komerční banky, neovlivní odliv peněz bankovní sektor? Je to dobrý krok?
25:01–30:00 Změny v penzijním spoření. Přiláká mladé lidi ke spoření na penzi? Co bude znamenat poměrně zásadní snížení poplatků pro penzijní společnosti?
30:01–36:46 Největší argumentační faul lidí, kteří prosazují euro, i těch, kteří naopak od přijetí eura odrazují. Jaké je riziko přijetí společné evropské měny?