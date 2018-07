Autoprůmysl dojel v Česku na vrchol. Bojí se protekcionismu a připravuje se na nové technologie

Už osm let v řadě se v Česku vyrábí přes milion vozů ročně, loni dokonce 1,4 milionu. Kvůli nedostatku lidí i clům ovšem toto číslo bude zřejmě klesat.

Praha - Poslední čísla o průmyslové výrobě to jen potvrdila: automobilový průmysl po letech prudkého růstu čeká ochlazení. Zatímco v květnu meziročně výroba elektroniky či elektřiny rostla, produkce motorových vozidel už poněkolikáté poklesla. Tentokrát meziročně o 1,3 procenta.

Český autoland tak nejspíše dojel na svůj vrchol a přemýšlí, kudy dál, aby nemusel z kopce. Na dvouciferné růsty si nejdůležitější segment českého průmyslu pravděpodobně může nechat zajít chuť.

"Automobilový průmysl patří k tahounům růstu průmyslu, především loni rostl velmi rychle. Udržet si takové tempo nebude snadné, a to ani z hlediska poptávky, ale především s ohledem na faktory, jako jsou zavádění cel v USA nebo brexit," vypočítává prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák.

"Podle mého názoru lokální automobilový průmysl, který vyrábí především nižší a střední třídu osobních aut, dosáhl svého pomyslného vrcholu, ze kterého začal počátkem roku prudce, nyní trochu pozvolněji klesat," říká hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská. Dokazují to podle ní nejen data za výrobu, ale i objednávky či registrace osobních aut.

Už osm let v řadě se tu vyrábí přes milion vozů ročně, loni jejich počet přesáhl 1,4 milionu. Z pásů tak sjede každý den přes čtyři tisíce aut, každých zhruba dvacet sekund jedno. Tržby členů Sdružení automobilového průmyslu loni meziročně vzrostly o sedm procent a přesáhly bilion korun.

Trumpova cla a brexit

Některé hrozby pro domácí autoprůmysl jsou dlouhodobě známé. Jedním z důvodů zpomalení celého sektoru je nedostatek lidí, který trápí přehřívající se ekonomiku. "Nejen pro automobilový průmysl, ale v podstatě pro celou ekonomiku je v posledních třech letech nejvíce limitujícím faktorem nedostatek pracovních sil. Právě to je hlavní brzdou rozvoje," upozorňuje prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Z dalšího obsahu čísla: Téma čísla: Mzdy v Česku rostou nebývale rychle, ale na zdražování bytů to nestačí - velký přehled, kolik kde stojí vlastní bydlení a jak je dostupné vzhledem k místním příjmům Rozhovor: Česko je dobrá země, važme si toho, říká historik Martin Kovář. Další témata: Nejhorší v byznysu jsou hajzlíci, říká prodejce a výrobce úklidové techniky

Přiliv cizinců zvedá poptávku po kurzech češtiny. Lektorů je ale málo

Anatomie krachu piráta z Karibiku

Roboty se učí spolupracovat s lidmi Ze světa práva: Šéf může překazit dovolenou aneb Kde končí práva firem a začíná šikana Auto: Mazda MX 5: Nejlepší hračka na okresky Moje technologie: Chytré spotřebiče ředitel rodinné firmy Le Bon René Novák nemá a ani nechce. Moje tři cesty: Psycholog a poradce Jakub Franc si s domorodými kmeny dá i polévku z kobry. Restaurace: Vietnamská kuchyně trochu jinak v kavárně Cafefin Portfolio Ekonomu: Facebook na nových výšinách

Ke známým strukturálním problémům české ekonomiky se ale přidaly i další, které nikdo nečekal. Na prvním místě je to nárůst hrozby protekcionismu.

Nejvíce se nyní přetřásají dopady nové ochranářské obchodní politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten v březnu s odvoláním na národní bezpečnost zavedl pětadvacetiprocentní clo na dovoz oceli a desetiprocentní na dovoz hliníku. Evropská komise odpověděla cly na nejrůznější americké produkty. Ale tím to nejspíše neskončí.

Další obětí volného obchodu mohou být právě auta. Trump při setkání s představiteli automobilek v Bílém domě 11. května prohlásil, že se chystá dovoz některých vozidel zatížit cly ve výši 20 či 25 procent.

"Pokud by se americká cla týkala automobilového průmyslu, v intervalu zhruba půl roku až dvou let by to tento sektor zpomalilo. Konkrétní propočty se ale obtížně dělají," říká prezident Svazu průmyslu a dopravy Hanák.

"Co se týče zavádění cel, USA nejsou pro naše automobilky tím největším a prioritním přímým trhem. Nicméně náš automobilový průmysl není tvořen jen přímým vývozem a naše firmy z automotive sektoru dodávají mnoha evropským automobilkám, které pak přímo ve velkém na americký trh exportují," doplňuje Dlouhý.

Technologie útočí

I kdyby světem neobcházelo strašidlo obchodního protekcionismu, autoland Česko by se stejně debatě o budoucnosti nevyhnul. "Automobilový průmysl čeká několik významných technologických změn. V první řadě jde o nástup elektromobilů.

Dále o nové doplňkové technologie, jako jsou samořiditelné vozy, komunikace mezi vozidly atd. Zároveň bude postupovat automatizace ve výrobě, což s sebou přináší vysoké nároky na investice automobilek. Všechny tyto faktory mohou významně změnit mapu automobilového průmyslu v globálním i lokálním měřítku," říká hlavní ekonom Deloittu David Marek:

Od roku 2017 existuje Memorandum o budoucnosti automobilového prů­mys­lu, které podepsali zástupci oboru a vláda. Vytvořilo se pět pracovních skupin, které řeší elektromobilitu, digitalizaci, výzkum a vývoj, dále pak autonomní řízení a vzdělávání.

Do konce tohoto roku by měl vzniknout plán, jak připravit český autoprůmysl na 21. století. Čtěte více v aktuálním vydání týdeníku Ekonom.