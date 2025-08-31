Akciím na pražské burze se letos daří. Makléř líčí, které nejvíc posílily

Od začátku roku nejvíce posílily akcie pojišťovny VIG, ještě vyšší zisky si připsaly akcie plzeňské strojírny Doosan Škoda Power, s nimiž se začalo obchodovat na hlavním trhu pražské burzy začátkem února. Naopak nejvíce ztratily akcie stavitele solárních elektráren Photon Energy. Informoval o tom makléř Wood & Company Vladimír Vávra.
"Burza letos navázala na růst z konce minulého roku. Letošní obchodování začala na úrovni 1760,17 bodů. Poté ale rychle rostla a 18. února se poprvé ve své historii dostala přes 2000 bodů, v druhé polovině března poprvé překonala hranici 2100 bodů, v druhé polovině července hranici 2200 bodů a 14. srpna hranici 2300 bodů, aby dosavadních maxim dosáhla o den později na 2322,13 bodu," popsal vývoj Vávra.
K rekordním hodnotám podle něj pomohlo mimo jiné složení indexu PX, kde převažují bankovní tituly. Tahounem posledních týdnů byly akcie Erste Bank, která se dostala v srpnu i na svá nová maxima na 2143 korun, podotkl.
Akcie VIG během letošního roku zatím posílily o 45,5 procenta na 1100 korun. Následují cenné papíry energetické firmy ČEZ s růstem o 36,57 procenta na 1307 korun a akcie Erste Bank, které přidaly ke konci srpna 34,14 procenta na 1994 korun. Dále o 33,16 procenta na 522 korun vystoupaly akcie nápojářské Kofoly, o 23,75 procenta na 153,20 koruny akcie Monety Money Bank a o 20,33 procenta na 1021 korun akcie Komerční banky. Zbrojovka Colt CZ letos zatím zaznamenala zisk 7,77 procenta na 721 korun a cenné papíry tabákové společnosti Philip Morris stouply o 6,67 procenta na 17 900 korun.
Nejhůře si podle Vávry zatím letos vedou akcie Photon Energy, které ztratily 31,22 procenta na 16,30 koruny. Akcie metalurgické firmy Gevorkyan oslabily o 19,85 procenta na 218 korun a akcie výrobce dronů Primoco UAV o 16,67 procenta na 750 korun.
Počátkem února se na hlavním trhu pražské burzy začaly také úspěšně obchodovat akcie Doosan Škoda Power s cenou 240 korun. Od té doby posílily o 61,67 procenta na 388 korun, během srpna ale titul dosáhl i na rekordních 400 korun.
V samotném srpnu pražská burza stoupla o 1,16 procenta. Největší zisky si během měsíce připsaly akcie Doosan Škoda Power, a to 11,17 procenta, naopak největší ztrátu 6,32 procenta zaznamenaly akcie Photon Energy.
"Podobně jako pražská burza jsou na tom i významné evropské trhy. Německý DAX roste od počátku roku zhruba o 20 procent. Francouzský CAC 40 zatím vzrostl zhruba o čtyři procenta. Daří se i britským akciím, index FTSE100 zatím stoupl o více než 11 procent," dodal Vávra.