Česká ekonomika

Akciím na pražské burze se letos daří. Makléř líčí, které nejvíc posílily

před 2 hodinami
Českým akciím se letos měřeno indexem PX zatím daří, index během osmi měsíců letošního roku stoupl o 28,85 procenta na 2267,93 bodu. V polovině srpna dosáhla pražská burza dosavadního maxima 2322,13 bodu, v posledních dvou týdnech ale ztrácela a z rekordních hodnot sestoupila.
Od začátku roku nejvíce posílily akcie pojišťovny VIG, ještě vyšší zisky si připsaly akcie plzeňské strojírny Doosan Škoda Power, s nimiž se začalo obchodovat na hlavním trhu pražské burzy začátkem února. Naopak nejvíce ztratily akcie stavitele solárních elektráren Photon Energy. Informoval o tom makléř Wood & Company Vladimír Vávra.

"Burza letos navázala na růst z konce minulého roku. Letošní obchodování začala na úrovni 1760,17 bodů. Poté ale rychle rostla a 18. února se poprvé ve své historii dostala přes 2000 bodů, v druhé polovině března poprvé překonala hranici 2100 bodů, v druhé polovině července hranici 2200 bodů a 14. srpna hranici 2300 bodů, aby dosavadních maxim dosáhla o den později na 2322,13 bodu," popsal vývoj Vávra.

K rekordním hodnotám podle něj pomohlo mimo jiné složení indexu PX, kde převažují bankovní tituly. Tahounem posledních týdnů byly akcie Erste Bank, která se dostala v srpnu i na svá nová maxima na 2143 korun, podotkl.

V samotném srpnu pražská burza stoupla o 1,16 procenta. Největší zisky si během měsíce připsaly akcie Doosan Škoda Power, a to 11,17 procenta, naopak největší ztrátu 6,32 procenta zaznamenaly akcie Photon Energy.

"Podobně jako pražská burza jsou na tom i významné evropské trhy. Německý DAX roste od počátku roku zhruba o 20 procent. Francouzský CAC 40 zatím vzrostl zhruba o čtyři procenta. Daří se i britským akciím, index FTSE100 zatím stoupl o více než 11 procent," dodal Vávra.

 
