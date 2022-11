Česká ekonomika je podle Japonců rozhozená. Měnová krize nehrozí, uklidňují analytici

Japonská finanční skupina Nomura Holdings v pondělí označila Česko spolu s Maďarskem a Rumunskem za země ohrožené měnovou krizí. Opírala se přitom o poměr devizových rezerv k dovozu, o výši krátkodobých úrokových sazeb a o stav rozpočtových a obchodních ukazatelů jednotlivých zemí. Analytici ale uklidňují, že měnová krize nehrozí.

"V principu lze souhlasit s tvrzením, že se česká ekonomika momentálně nachází ve významné nerovnováze. Nepřeceňoval bych ovšem urgenci, se kterou by hrozila měnová krize," uvedl hlavní ekonom společnosti Cyrrus Vít Hradil.

Podle něj má Česká národní banka (ČNB) momentálně k dispozici dostatek nástrojů, jak hrozbu takového scénáře včas identifikovat a případně odvrátit. "K jeho naplnění by mohlo dojít pouze za předpokladu, že by ČNB zcela rezignovala na plnění svých povinností, což v tuto chvíli nepředpokládám," dodal Vít Hradil.

Podle hlavního ekonoma Banky Creditas Petra Dufka má Česko problém s obchodní bilancí, kterou výrazně ovlivňují vysoké ceny dováženého plynu a ropy.

"Nadšení nevyvolává ani hospodaření státu, nicméně země stále patří mezi nejméně zadlužené. Zcela absolutní převahu však Česko má, pokud jde o devizové rezervy, které jsou násobné třeba ve srovnání s Maďarskem," uvedl Petr Dufek. Pokud by se koruna skutečně dostala pod tlak, bylo by to podle něj kvůli všeobecné averzi k rizikovějším aktivům na trhu.

Hlavní ekonom skupiny Natland Petr Bartoň na twitteru upozornil, že měnová krize není hospodářská krize. Ani z ní nevyplývá. "Měnová krize je jakýsi 'run' na měnu. Neplatí, že jsme jako letošní Srí Lanka. Její stát se zadlužil v dolarech, a ten letos zpevnil. Tamější vláda tak nemá na splátky. Česko je v eurech zadluženo málo. V dolarech téměř vůbec," píše analytik v tweetu.

Podle Bartoně model Nomury dobře předvídal měnové krize v 90. letech, kdy ekonomiky ovlivňovaly zejména poptávkové faktory, v současnosti ale mají dominantní vliv faktory na straně nabídky.

Jak uvádí Vladimír Pikora, hlavní ekonom CFG, pro kurz koruny je důležité, jaká je po měně poptávka. Tu ukazuje vývoj zahraničního obchodu. "Čím více se vyváží, než dováží, tím větší je poptávka po koruně. Naopak čím více se dováží, než vyváží, tím je větší poptávka po zahraniční měně a koruna slábne," vysvětluje Pikora.

Pohled na zahraniční obchod je podle něj ale neúprosný. "Aktuální metodika sahá do roku 2005 a od té doby nebyl klouzavý šestiměsíční průměr deficitnější. Jinými slovy, je zde rekordní tlak zahraničního obchodu na oslabení české koruny. Ještě komplexnější obrázek o vývoji poptávky po koruně získáme, když se podíváme na takzvaný běžný účet platební bilance. I tady vidíme ohromné zhoršení a vlastně stejný závěr jako u zahraničního obchodu. Zkrátka, fundamentálně by měla koruna oslabit," tvrdí Pikora.

Podle něj jde jen o to, jak moc koruna oslabí a jak dlouho bude ČNB korunu bránit. "ČNB může korunu úspěšně bránit ještě dlouho. Do té doby se může nepříznivé vnější prostředí zlepšit. Může skončit válka, klesnou ceny energií. Ale také to nastat nemusí. Největším problémem by bylo, kdyby mezi lidmi nastala panika a hromadně utíkali k cizím měnám," dodává ekonom.

Nomura uvedla, že se zranitelnost měn rozvíjejících se trhů nyní nachází na nejvyšší úrovni za více než 20 let. Analytici Nomury napsali, že měnové krize už zažil Egypt, Srí Lanka, Turecko a Pákistán. Upozornili přitom, že tyto země se stále potýkají s problémy.