před 50 minutami

Nové omamné látky, které zatím nejsou na seznamu návykových látek a jejich držení tak není nezákonné, v tuzemsku někdy vyzkoušelo 0,7 procent obyvatel. Jednou z takových látek je také syntetické konopí, kterým se na Ostravsku otrávilo 23 lidí, z nichž dva zemřeli. Podívejte se, co to vlastně syntetické kanabionidy jsou a proč se je pašerákům vyplatí do české "konopné velmoci" vozit.